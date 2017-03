Jótékonyság

A hatéves kislány lemondott a születésnapi ajándékáról, hogy enni adhasson a hajléktalanoknak

Fotó: ABC News

Egy chicagói kisány úgy döntött, hogy ahelyett, hogy születésnapi zsúrt tartana, inkább élelmiszert vásárol a hajléktalanoknak. Az ABC News beszámolója szerint a hatéves Armani Crews, "már hónapok óta" könyörgött a szüleinek, hogy etessék meg a környéken élő hajléktalan embereket, de nem vették komolyan.

"Azt mondtam, oké, csinálunk pár szendvicset - emlékezett vissza Adrthesa Crews, Armani édesanyja. - Mire a kislányom azt válaszolta: »Nem. Ugyanazt szeretném adni nekik, amit a szülinapi bulimon ennénk«."

A kislány azután is kitartott az elhatározása mellett, miután apja, Antoine elmondta neki, hogy ha ételt vesznek a rászorulóknak, nem marad pénz a születésnapi ajándékára.

Így aztán a család felkerekedett, és nagyjából 300 dollárt költött arra, hogy élelmiszereket vásároljanak a chicagói East Garfield Park környékén élő hajléktalanoknak, amit aztán ki is osztottak közöttük.

Miután Armani a helyi templomban is elmesélte, mire készül, a gyülekezet tagjai is adománygyűjtésbe kezdtek, és élelmiszer-, illetve tisztasági csomagokat állítottak össze az éhes embereknek.

Armani rendhagyó születésnapi zsúrja remekül sikerült: több mint 125 embert etette meg.

"Jó érzés volt jónak lenni" - nyilatkozta a kislány, aki a arra készül, hogy "a következő hetekben" újabb gyűjtést szervez.