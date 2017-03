Egészség

Jó ha tudod, miért fontos a kismedence keringése!

A statisztikák szerint a nők mintegy 30 százalékát érinti az a kismedence pangás szindróma, legtöbbször panaszmentesen. A súlyosbodó tünetei gyakran a terhesség után alakulhat ki. 2017.03.09 17:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Minderre dr. Kovalenko Marina, az Alternatív Mozgásszervi és Gerincgyógyászati Klinika vezetője hívja fel a figyelmünket. A betegség gyakran reumatológiai vagy ortopédiai panaszok képében próbálják a szakemberek kezelni, miközben a kismedence keringésének helyreállítására kellene koncentrálni. Fontos odafigyelni a korai diagnosztikára és kezelésére, mert hosszú távon akár a meddőséget is befolyásolhatja a betegség.



Népszerű nézet, hogy a menstruáció közbeni fájdalom egy normális reakció. Az érzékenység talán, de görcs, fájdalom mindig eltérésekre utal. A vérzés előtt vagy alatt jelentkező fájdalomért elsősorban a vegetatív idegrendszeri hatások és a kismedencei telített vénák falára kifejtett mechanikai nyomás a felelősek, melyekben a hormonok hatására vér gyülemlik fel, hogy a nyálkahártya végül lelökődjön, ha nincs szükség petesejt beágyazódására.



A női kismedencei szervek elhasznált vére a medence összetett plexusai – vénás hálózatán keresztül a hasi gyűjtő vénákon át kerülnek a szívbe. Főleg a bal petefészek vénás hálózatát használják erőteljesebben az esetek több, mint felében. Ha ezek az erek nem képesek továbbítani a vért, a következő lehetőség az ágyéki gerincünk vénás hálózata, ami ugyan elviszi a vért a szívhez, de a benne lévő anyagok sokszor gyulladásokat, érzékenységet eredményeznek azokon a területeket – ebben az esetben a deréktájon, amin áthaladnak.

Tehát, ha a vénák nem ürülnek ki kellően a szív felé, ennek az állapotnak hosszabb távon egyenes következménye a kismedencei pangás szindróma. Kovalenko Marina kitért arra is, hogy a megemelkedett ösztrogénszint a petefészket és a méhet ellátó egyes vénákon tágulatot is okozhat, ráadásul a bennük pangó vértől a méh esetleges megnagyobbodása fokozza a nyomást. Mint fogalmazott, medence vagy derék fájdalommal is kezdődhet, miközben a hasi vagy alhasi fájdalom akár hiányozhat is az elején. Az érzet tompa és sajgó, de olykor lehet éles vagy lüktető. Az érzés hosszabb ülés vagy állás hatására, a nap vége felé egyre rosszabbá válhat, és a fájdalom közösülés közben, illetve után még intenzívebbé fokozódhat. Gyakran társul hozzá lábfájdalom, kóros menstruáció és hüvelyfolyás is, alkalmanként pedig fáradtság, hangulatzavarok, fejfájás, és hasi puffadási tünetek jelentkeznek.



A nőgyógyász rendszerint nem talál semmi kórosat, minimálisan nagyobb méhet, vastagabb endometriumot – nyálkahártyát, gyakran maguktól visszatérő, maguktól azonban megoldódó kisebb- nagyobb petefészek cisztákat lát, melyek egyenként nem okozhatnak komolyabb gondot.



Kovalenko Marina arra is felhívta a figyelmet, hogy a betegség komplexitása miatt nehezen diagnosztizálható, és sokszor az orvosok a korábban említett panaszok miatt reumatológiai vagy ortopédiai problémákra gyanakszanak. Alapvetően keringési zavarról beszélünk, amit több szinten kell kezelni – mutatott rá a gyógymód összetettségére dr. Kovalenko, aki a részletekről szólva elmondta azt is, hogy elsőként a medencei kötőszöveti blokkokat kell viscerális technikával kezelni, majd a hozzá tartozó gerinc szegmenst kimozgatni. Ezután érdemes csak a méh és a petefészek vénás rendszerét keringésfokozó, akupunktúrás kezeléssel erősíteni, végül pedig hosszú távú hatás érdekében egy úgynevezett lágy kezelési technikával a szervezet természetes önregeneráló készségét kell aktivizálni. A doktornő szerint fontos odafigyelni a kismedence pangás szindróma tüneteire, ugyanis hosszú távon nem csak rontja a beteg életminőségét, de az egész hormonháztartást is befolyásolhatja a betegség, aminek teljes test szinten különböző megjelenései lehetnek. Visszatérő petefészek cystáktól, myomák kialakulásán keresztül postmenopausális hőhullámokig és fokozottabb csontritkulásig főleg a genetikailag is hajlamos páciensekben.