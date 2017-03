Betegség

Kulka János teljesen elzárkózott a külvilágtól

A tavaly tavasszal stroke-on átesett Kossuth-díjas színművész pár közeli baráton kívül még mindig senkit nem enged közel magához - írja a Hot! magazin.

Bár Kulka János hogyléte természetesen jelenleg is rengeteg aggódó rajongót érdekel, ő hivatalosan továbbra sem hajlandó nyilatkozni senkinek. Otthonában is csak orvosprofesszor nővére, valamint a rehabilitációját segítő szakember látogathatja.

Az 58 éves Kulka János állítólag korábban is gyakran adott hangot annak az aggodalmának, hogy nem igazán tudja kimutatni az emberek, a közönség iránt érzett szeretetét; pedig ő maga folyamatosan érezte és tapasztalta az évek során, hogy őt mennyien méltatják és szeretik - mesélte ezt a magazinnak a színész egyik kollégája, aki azt is megemlítette, hogy a súlyos betegségen átesett színész mindig is olyan ember volt, aki maga szerette megoldani a problémáit. Egy közeli ismerőse szerint azonban az akaratereje olyan erős, hogy biztos benne, hamarosan teljesen jól lesz, és a tökéletes beszéd sem okoz többé gondot a számára.