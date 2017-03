Bizarr

Péniszszobrot készíttetett 12 éves diákjaival egy tanár

kirúgtak egy képzőművészet-tanárt egy alsó-ausztriai iskolából, mert 12 éves diákjaival egy merev péniszt ábrázoló nagy szobrot készíttetett - írja a The Local osztrák kiadása. A beszámoló szerint a diákok viccesnek találták, és élvezték a feladatot, de szüleik már egészen más véleményen voltak, és panaszt emeltek a 49 éves tanár ellen.

A Waidhofen an der Thaya városában található iskola igazgatója, Roland Senk megerősítette, hogy a tanár is ott volt az osztályteremben, amikor a diákok megalkották a péniszszobrot; szerinte az esetet nem lehet "ártalmatlan viccként" kezelni. A szobrot ezután eltávolították az osztályteremből, és megsemmisítették, míg a meg nem nevezett tanárnak meg kellett jelennie az alsó-ausztriai iskolafelügyelet előtt.

A bizottság elnöke, Johann Heuras a tanár azonnali felfüggesztése mellett döntött. A The Local beszámolója szerint a pedagógus ellen már korábban is érkezett panasz oktatási módszerei miatt, valamint azért, mert illetlen szexuális megjegyzéseket tett diákjai előtt.