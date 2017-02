Influenza

Részleges látogatási tilalom a szombathelyi kórházban

Feloldották a teljes látogatási tilalmat csütörtökön a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház összes telephelyén, helyette visszavonásig részleges látogatási tilalmat tartanak fenn. 2017.02.23 11:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint továbbra is tilos a látogatás az onkoradiológiai, a haematológiai, a csecsemő- és gyermekgyógyászati, a szülészeti-nőgyógyászati, valamint az intenzív osztályokon.



A teljes látogatási tilalmat január 17-én vezették be, miután az influenzás megbetegedések száma folyamatosan emelkedett, a most csütörtöki intézkedést a megbetegedések számának csökkenése indokolta.