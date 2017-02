Sztárhírek

Vajna Tímea Amerikába költözik

hirdetés

Fotó: MTI

Vajna Tímea Amerikába költözik - tudta meg a Story magazin. Andy Vajna felesége azért hurcolkodik át Los Angelesbe, mert amerikai állampolgár szeretne lenni - ehhez viszont az kell, hogy a következő öt évben legalább két és fél évet az Egyesült Államokban töltsön, és jövedelemigazolást, betegbiztosítást és bejelentett lakcímet is fel tudjon mutatni.

Vajna a lapnak nyilatkozva elárulta, több iskolába is beiratkozott kint: elsősorban a nyelvtudását és a gazdasági ismereteit szertetné fejleszteni, de egy színészképzőt is elkezd majd.

"Mozgalmas időszaknak nézek elébe, ilyen hosszú időre még nem voltam távol az otthonomtól, de alapvetően imádok utazni, így ez meg fogja könnyíteni a dolgot" - fejtegette, hozzátéve: üzleti ügyeit telefonon és interneten keresztül intézi majd, és nem feledkezik meg a jótékonykodásról sem.

Férje Magyarországon marad, de azt tervezi, hogy rendszeresen meglátogatja majd a feleségét, és Tímea is igyekszik minél gyakrabban hazautazni.