Járvány

Ezek az influenza lehetséges súlyos szövődményei

hirdetés

Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala az Országos Epidemiológiai Központtal és a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházzal közösen az alábbi tájékoztatást adja ki az influenzajárvány folyamán bekövetkező halálos kimenetelű esetek előfordulásáról.



Az influenza jellemzően szövődménymentesen zajlik, 3-5 nap alatt magától gyógyul. Az időseknél az influenza A(H3N2) vírus okozhat súlyos, akár halálos kimenetelű megbetegedést, míg a fiatalabb korosztályba tartozóknál inkább a 2009. évi világjárványt okozó, jelenleg szezonális influenza A(H1N1) vírus lehet veszélyes.



Ha idősebb személy fertőződik influenzavírussal, nagyobb az esélye, hogy a betegség során valamilyen szövődmény lépjen fel. A 60 éven felüliek általában gyakrabban szenvednek valamilyen krónikus betegségben, ezért a fertőzésekkel szembeni ellenálló képességük is gyengébb lehet.



Szintén a veszélyeztetettek csoportjába tartoznak életkortól függetlenül azok, akik valamilyen szív-érrendszeri, idült légzőszervi betegségben szenvednek, vagy egyéb krónikus betegségük van. Náluk is gyakoribb a súlyos lefolyású influenza, mint az egyébként egészséges embereknél.

A súlyos lefolyás elsősorban tüdőgyulladás formájában jelentkezik, amit okozhat maga az influenzavírus. Ebben az esetben a láz 3–4 nap múltán sem csökken, a beteg állapota romlik, légzési elégtelenség lép fel, a mellkas röntgenfelvételen kétoldali elváltozás látható.



Az influenza következtében kialakulhat felülfertőződés is, melynek egyik leggyakoribb és legsúlyosabb formája a bakteriális tüdőgyulladás. Ekkor jellemzően néhány napi láztalanság után romlik a beteg állapota, láza ismét felszökik, a mellkas röntgenfelvételen egyoldali beszűrődés látható.



Az idei szezonban a megbetegedések döntő többségét az influenza A(H3N2) vírus okozza. A súlyos légúti tünetekkel orvoshoz forduló, különösen a kórházi ellátást igénylő időseknél ezért gondolni kell az influenza megbetegedés lehetőségére. Esetükben javasolt az influenza-specifikus antivirális kezelés még akkor is, ha előzetesen influenza elleni védőoltásban részesültek. A kezelés akkor a leghatékonyabb, ha a tünetek megjelenését követő 48 órán belül megkezdődik.



Az influenzajárvány csúcsán, illetve a járvány levonulásakor számítani kell arra, hogy a súlyos, szövődményes, kórházi ellátást igénylő betegek száma megnő és halálos kimenetelű esetek is előfordulnak. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórháztól érkezett tájékoztatás is ezt a tapasztalatot támasztja alá: „A nemzetközi és hazai szinten évek óta egyik legjelentősebb influenzajárvány következtében megemelkedett az influenzaszerű tünetekkel felvett betegek száma. Az esetszám emelkedésével párhuzamosan a szövődmények száma is emelkedett. Az intézményben az idei járvány alatt 3 beteg hunyt el igazoltan influenza A fertőzés következtében.”



Az Országos Epidemiológiai Központ által működtetett influenza figyelőszolgálat az influenzaszerű megbetegedések előfordulását, az influenzavírusok megjelenését és elterjedtségét monitorozza az influenza szezonális időszakában. Az influenza okozta halálozásról országos, egységes heti adatgyűjtést legutóbb a 2009-es influenza világjárvány idején - egy új influenzavírus megjelenésekor –, és az azt követő szezonban rendelt el az ÁNTSZ. Az előző évekre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezik influenza okozta halálozási adatokkal, amelyek a halottvizsgálati bizonyítványok feldolgozásából származnak. A szezont követően részletes elemzés szükséges annak megállapítására, hogy az idei influenzajárványnak mekkora szerepe lehetett a többlethalálozásban.