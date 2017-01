Sztárhírek

Benke Laci bácsi jobban van, szeretné, ha vége lenne a purparlénak

Fotó: Facebook/Norbi update

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, komoly adok-kapok robbant ki a hazai celebvilágban a Benke Laci bácsi receptjeit bíráló megjegyzések miatt.

Schobert Norbi hatalmas elánnal vette védelmébe az idős szakácsot: többek között a Facebookon és az egyik kereskedelmi rádió reggeli műsorában is alaposan kiosztotta a kritikusokat.

Laci bácsinak a napokban be kellett feküdnie a kórházba. Schobert szerint a rosszindulatú bírálatok juttatták betegágyba, és nem győzi hangoztatni, hogy a károgókkal ellentétben, ő már többször is meglátogatta a rántott fagylalt atyját.

"Laci bácsit kritizálni olyan, mintha holnap Bálint gazdát a "fűnyíró magazinban" leírná a szakma. Vagy Vitray Tamást kritizálná egy kezdő riporter. Láttam, hogy bántják, és melléálltam. Ez a bűnöm, most ezért bántanak engem. Tizenöt éve dolgozom vele, több közös munkánk volt, nagyon jó szakember. Hiába mentegetőznek, én bent voltam nála, elmondta: ezért került be. Hiába próbált vidám maradni, megviselte. Én már kétszer voltam bent nála, akik megbántották, még egyszer sem. Sőt fel sem hívták" -mondta a Borsnak.

A lap Benke Lászlót is megszólaltatta, aki elmondta: egyre jobban érzi magát, hamarosan haza is mehet a kórházból. Mint mondta, nagyon szeretné, ha véget érne már ez az egész vele kapcsolatos "hadjárat", és a fogadatlan prókátorok "védelmezésére" sem tart igényt.