Szálló por

Az ország nagy részén csökkent a légszennyezettség

A fővárosban és az ország nagy részén csökkent a légszennyezettség, de néhány északkeleti településen továbbra is veszélyes a levegőminőség a szálló por (PM10) magas koncentrációja miatt.



Az Országos Közegészségügyi Központ (OKK) térképén vasárnap Sajószentpéter, Kazincbarcika, Putnok és Salgótarján szerepelt a veszélyes levegőminőséget jelző piros színnel.



Három települést jelölték az egészségtelen levegőminőséget jelző narancssárga színnel: Hernádszurdokot, Miskolcot és Nyíregyházát.



Az OKK térképe alapján az ország nagy részén - így Budapesten is - már nem veszélyes vagy egészségtelen, de továbbra is kifogásolt a levegő minősége.



Vasárnap Várpalotát, Székesfehérvárt és Szegedet jelölték az elfogadható levegőminőséget jelző kék színnel.

A levegő szennyezettségének egészségügyi értékelése egy index alapján történik. Az OKK a légszennyező anyagok legfontosabb egészségkárosító hatásai alapján négy szintet különít el: kék (elfogadható), zöld (kifogásolt), narancssárga (egészségtelen), piros (veszélyes). Az önkormányzatok az utóbbi két kategória alapján rendelhetik el a szmogriadó tájékoztatási, illetve riasztási fokozatát.



Az elmúlt napokban több településen visszavonták vagy mérsékelték a korábban elrendelt szmogriadót. Salgótarjánban szombaton újra a riasztási fokozatot rendelték el, mert az utóbbi napokban szennyezettebbé vált a levegő. A fővárosban a tájékoztatási fokozat van érvényben.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat a fővárost érintő légszennyezettségi előrejelzésében azt írta: a levegő minőségében kisebb javulás valószínű.



Az országos előrejelzés szerint a következő napokban is csak helyenként élénkülhet meg a szél. Folytatódik a borús idő, a hét első felében hószállingózás, havazás is lehet, viszont a hideg mérséklődik.