Szálló por

Marad a szmogriadó tájékoztatási fokozata

Továbbra is indokolt a szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása Budapesten; a szálló por koncentrációjában vasárnap is stagnálás, vagy lassú javulás valószínű. 2017.01.29 08:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint szombaton lassú javulás volt tapasztalható a levegőminőségben Budapest egyes területein, így Budatétény, a XVIII. kerületi Gilice tér, a Teleki tér és a XV. kerületi Kőrakás park környezetében már az egészségügyi határérték alatti szálló por értékeket mértek, míg Csepel-Királyerdő és a Széna tér térségében a szálló por koncentrációja továbbra is meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket.

II: kerületi házak a szmogban január 24-én (MTI/Mohai Balázs)

Az Országos Meteorológiai Szolgálat legújabb előrejelzése szerint sem vasárnap, sem hétfőn nem várható jelentős változás a levegő minőségében, a szálló por koncentrációja továbbra is stagnálhat, vagy lassan javulhat, de ha a felhőzet felszakadozása mégis bekövetkezik - aminek az esélye kicsi -, akkor rövid idő alatt visszaromolhat a levegőminőség. Kedden a nap második felében vastagabb felhőzet és csapadék is érkezik, elsősorban havazás, és kissé megélénkül a délkeleti szél, ennek hatására javulás várható.



A fővárosi szmoghelyzet ismételt romlásának elkerülése, a további javulás érdekében Tarlós István főpolgármester továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a fővárosi úti célok eléréséhez mérsékeljék, vagy lehetőség szerint szüneteltessék az egyéni gépjárműhasználatot, részesítsék előnyben a közösségi közlekedést. Mellőzzék a gépjárművek indokolatlan alapjárati üzemeltetését, mérsékeljék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, valamint a szolgáltató és termelő tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetői csökkentsék porkibocsátásukat.