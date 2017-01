Videón a világ legügyetlenebb kutyája

Alighanem a világ legügyetlenebb kutyája szerepel abban a videóban, amit egy amerikai filozófus és zenész, Al Baker osztott meg a Twitter-oldalán. Baker azért tette fel a videót az internetre, mert senki sem hitte el neki, mennyire gyenge képességekkel rendelkezik kedvence, Zelda.

Az első kommentek után fontosnak érezte, hogy megosszon néhány további információt: örül, hogy sokaknak tetszik a videó; a felvételen egyik barátja játszik a kutyussal; Zelda a látszat ellenére egyáltalán nem vak - csak nagyon, de nagyon setesuta.

I tell people my dog is the worst, they don't believe me. Now hard video evidence emerges. pic.twitter.com/Z8gMK34i5f