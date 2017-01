Szén-monoxid mérgezés

Életet mentett a csendes gyilkos

A súlyos, nem egy esetben halálos mérgezést okozó szén-dioxidot sokan csak "csendes gyilkosként" emlegetik. A színtelen-szagtalan gáznak évente több ezer ember esik áldozatául: nem véletlen, hogy a hatóságok nem győzik hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy szén-monoxid riasztóval szereljük fel a lakásunkat.

Egy buffalói nőnek viszont - különös módon - éppen az mentette meg az életét, hogy nem működött a riasztó a házában.

Az ötven éves, Lockportban élő Laurie Baumgartner Pinzel december 28-án hajnali 2 óra körül összeesett a fürdőszobájában, és beverte a fejét a mosdókagylóba - írja a Buffalo News. Mivel vele együtt a férjét és a fiát is erős fejfájás gyötörte, a közeli kórházba szállították őket, ahol megállapították, hogy szénmonoxid-mérgezést kaptak.

Mivel Laurie beverte a fejét, őt CAT-szkennerrel is megvizsgálták. Szerencséje volt: egy olyan agyi aneurizmát találtak nála, amelyre semmilyen tünet sem utalt, de ha nem fedezik fel, akár bele is halhatott volna.

A család házában több szénmonoxid-riasztó is volt, de - mivel lemerült elemeik miatt folyamatosan csipogtak - előző nap kikapcsolták őket. Laurie azt mondja, épp aznap délelőtt akart új elemeket venni, amikor rosszul lett. Orvosai szerint ha nem halogatja az elemcserét, szinte biztos, hogy nem fedezik fel időben az aneurizmát.