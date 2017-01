Fegyveresek törtek a celebre Párizsban

14 embert még kihallgatnak Kim Kardashian kirablása miatt

Három embert, köztük egy sofőrt szabadon engedett szerdán a francia rendőrség, 14-et viszont továbbra is őrizetben tart azok közül, akiket a hét elején állítottak elő Kim Kardashian tavalyi párizsi kirablása miatt. 2017.01.11 13:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A sofőr egy hírességeket szállító cégnél áll alkalmazásában, amelyet a 36 éves amerikai tévésztár és családja rendszeresen igénybe vett párizsi látogatásaikor.



Az őrizetben tartott gyanúsítottak között van az az öt ember is, akik feltehetően 2016. október 3-ra virradó éjjel fegyverrel támadtak Kim Kardashianre párizsi luxusrezidenciáján, és elraboltak tőle több mint 9 millió euró (hárommilliárd forint) értékű ékszert. Egy 60 és egy 72 éves férfinak már többször is volt dolga a rendőrséggel szervezett bűnözésben való részvétel miatt. A 60 éves férfi DNS-mintáját megtalálták a támadás helyszínén, ennek alapján indított nyomozást a rendőrség.



A gyanúsítottak között van egy 64 éves férfi is, akit 2011-ben rablás miatt elítéltek, tavaly viszont felmentettek egy pénzhamisítási ügyben.



Az ügyészség bűnszövetkezetben elkövetett fegyveres rablás ügyében indított nyomozást, a gyanúsítottak őrizetbe vétele 96 óráig tarthat. Az ügyésznek péntekig kell eldöntenie, hogy ki ellen emel vádat a gyanúsítottak közül.



Az elrabolt ékszereket egyelőre nem találta meg a rendőrség, de mintegy 200 ezer eurónyi készpénzt lefoglalt a gyanúsítottaknál tartott házkutatások során.



A támadás egy hírességek és gazdagok számára fenntartott diszkrét luxushotelben történt a francia fővárosban, a Madeleine-templom mögött. Kardashian már korábban is megszállt ott, 2014-ben Kanye West rapperrel kötött házassága előtt is a szállodában lakott egy ideig.



A felfegyverzett rablók hajnali három óra tájban vitték el az ékszereket, a rablás során senkinek nem esett bántódása. A bűnözők öten voltak, a recepciós engedte be őket, ezután őt megkötözték és fegyvert fogtak rá, hogy a tévésztár lakosztályához kísérje őket.



A símaszkot és rendőrségi felirattal ellátott kabátot viselő fegyveresek megkötözték és bezárták a fürdőszobába Kardashiant. Ellopták az ékszerdobozát, amelyben 5-6 millió euró értékű ékszereit tartotta és elvittek egy négymillió euró értékű gyűrűt. Kerékpáron menekültek a helyszínről.



A meneküléskor elvesztettek egy gyémánt nyakéket. A megközelítőleg 30 ezer eurót érő ékszert egy járókelő találta meg a rablás után néhány órával az egyik szomszédos utcában és átadta a rendőröknek.