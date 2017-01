Etetés

Fejenállás közben szoptatott - kiverte a biztosítékot

Az Instagramra tette fel a felvételt az anyuka: miközben ő fejen állt, addig egy éves kislánya "kiszolgálta" magát. A közösségi oldalak azonban ez nem mindenkinek tetszett, sokan kiakadtak rá. 2017.01.10 19:39 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Mottajuice felhasználónévvel közölt videó feltételezhetően az USA-ból származik, a rövidke jelenetben Julie Ann egyéves kislányt édesanyja éppen szoptatja. Különlegessége az, hogy az anyuka éppen jógázik és a fejenállást gyakorolta.

Sokan, még azok is, akik támogatják a nyilvános szoptatást, hangot emeltek a jelenet ellen. Pedig az anyuka csak azt mutatta be, hogy a szoptatás teljesen természetes dolog, és a babákat be kell vonni a lehető legtöbb tevékenységbe, így a sportolásba, vagy a jógába is.