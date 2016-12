Jótékonyság

Kolozsvárról kaptak adományt a kárpátaljai rászorulók

Kolozsvárról kaptak adományt a napokban Kárpátalján élő rászorulók - közölte Mile Lajos kolozsvári főkonzul pénteken az MTI-vel.



A közlés szerint a Kolozsvári Magyar Főkonzulátus két munkatársa egy mikrobusznyi segélyszállítmányt vitt el Kárpátaljára a hét elején.



A tartós élelmiszert, ruhát, orvosi eszközöket, magyar nyelvű könyveket - és a közelgő karácsonyra is tekintettel - édességet és játékokat tartalmazó adományt a kolozsvári Szent Kamill Otthon ajánlotta fel.



"A gesztus azért is volt különösen szép, mert a román államtól semmiféle támogatásban nem részesülő szociális intézmény maga is adományokra szorul. Az otthont vezető Tokay Rozália csupán azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy segítsünk a segélyszállítmány célba juttatásában" - olvasható a főkonzul közleményében.



Az adományt a Kárpátaljai Református Egyházkerület Diakóniai Központjához juttatták el, amely már jó 20 éve fogad segélyszállítmányokat és gondoskodik az arra leginkább rászorulóknak történő eljuttatáshoz. Az egyházkerület 108 gyülekezetet fog össze 100 ezer református magyar lélekkel.



A központ Beregszászon működik, a református egyház négy iskolát, valamint óvodát is fenntart, előbbiekben körülbelül 450 diák tanul, ezen kívül a szegényekről is gondoskodnak. Napi szinten 500 embert látnak el meleg étellel és kenyérrel, utóbbit saját - kizárólag karitatív célokat szolgáló, nonprofit - sütödéjükben készítik. Tevékenységük még az egészségügyre is kiterjed, a nemrégiben szintén adományként kapott két mentőautóval szállítják a betegeket.



Nagy Béla, a diakóniai központ vezetője - aki egyben a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka - elmondta, "hogy Kijev lényegében levette a kezét Kárpátaljáról, semmilyen támogatást nem nyújt nekik. Hogy mégis életben tudnak maradni, az kizárólag a magyar állam, illetve a civil magyar és (a kiváló református egyházi kapcsolatoknak köszönhetően) holland támogatók érdeme" - olvasható a közleményben.