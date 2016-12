Környezetvédelem

Az emberek egyik fele a jelen, a másik fele a jövő problémájának tartja az éghajlatváltozást

Az éghajlatváltozást valós problémának látják az emberek, azonban a megkérdezettek fele úgy véli, hogy ez az elkövetkező ötven év gondja, míg ugyanennyien nyilatkoztak úgy, hogy ennek már most is érzik a hatását - mondta Hidvégi Áron, a Századvég piackutatási igazgatója a cég által készített közvélemény-kutatást ismertetve az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.



Elmondta, hogy mivel a klímaváltozás nem érinti az emberek "mindennapi rutinját", ezért a problématérképen hátrébb sorolják azt.



A megkérdezettek többsége - 90 százaléka - vélte úgy, hogy az éghajlatváltozás össztársadalmi probléma, és a vidéken élők mondták azt, hogy már most érzik ennek hatását.



A kutatás szerint a megkérdezettek háromnegyede szerint az éghajlatváltozás folyamata visszafordíthatatlan, míg 20 százalékuk véli úgy, hogy megállítható és visszafordítható.



A felelősségvállalás szerepére kérdezve a megkérdezettek 43 százalékban az államot, 27 százalékban a vállalati szférát és 18 százalékban a lakosságot jelölték meg.