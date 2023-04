Szúnyogirtás

OKF: folytatja a szúnyoggyérítéseket a katasztrófavédelem

A következő napokban több vármegyében folytatódik a szúnyoglárvák gyérítése - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője hétfőn az MTI-vel.



Mukics Dániel tájékoztatása szerint a folyók kisebb mértékű áradása, az esős időjárás és a felmelegedés hatására egyre több helyen kezdődött meg a szúnyoglárvák fejlődése, ezért az elmúlt hetekben elsősorban légi biológiai kezeléseket végeztek a folyók mentén és a Balatonnál, ezen kívül úgynevezett földi módszerrel is juttattak ki biológiai szert a szakemberek.



A következő napokban légi úton vetnek be granulátumot a szúnyoglárvák ellen, Békés vármegyében a Körösök mentén, a Tisza Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szakaszán, valamint a Tisza-tónál. Folyadékpermetezésre a Velencei-tó térségében, valamint egyes növényzettel kevésbé fedett Tisza menti területeken kerül sor - írta a szóvivő.



Felidézte, hogy először 2020-ban alkalmazták a légi granulátumszórás módszerét a szúnyoglárvák ellen, ez a technológia lehetővé teszi, hogy sűrű növényzettel fedett területeket is megfelelően lehessen kezelni, mivel a granulátum a lombozaton átjutva eléri a szúnyogok vizes élőhelyét.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy minden, a szúnyoglárvák ellen bevetett készítmény szelektív, azaz az alkalmazott dózisban más élőlényekre nincs hatása, így közvetlenül az élővizekben is biztonságosan használható.



A szóvivő emlékeztetett, hogy kora tavasszal még mindenütt hatékonyan lehet védekezni a vérszívók ellen a folyadék légi úton történő kijuttatásával, később azonban a sűrűbb lombozat az ártéri erdőkben már akadályozza a védekezést.



A katasztrófavédelem mindenkit arra kér, hogy a kerti munkák során is fordítson figyelmet a szúnyogírtásra - olvasható a közleményben.