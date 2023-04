Pápalátogatás

Mesterlövészeket, drónokat és helikoptereket is bevetnek Budapesten Ferenc pápa miatt

Folyamatosan zajlanak a biztonsági előkészületek Ferenc pápa budapesti látogatása miatt.



A látogatás tervezett helyszínein, az oda vezető utakon, sőt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről a Szent István-bazilikához vezető három lehetséges úton még a csatornafedeleket is lehegesztik és a kandelábereket is ellenőrzik - írja a Magyar Nemzet.



A lap megtudta, hogy a pápalátogatás valamennyi helyszínén, az oda vezető utak mentén valamennyi csatornahálózatot átvizsgálják - részben már át is vizsgálták - robbanóanyag, fegyverek után kutatva. Az április 28-30. között apostoli út által érintett közterületek alatti csatornaszakaszokon bombakereső robotokat használnak, de ahova ember is befér, ott személyesen is ellenőriznek, elsősorban a Terrorelhárítási Központ (TEK) tűzszerészei.



A csatornázási művek szakemberei a csatornafedelek lehegesztésén kívül egyes csatornaszakaszokat a föld alatt is lezárnak, a lezárt pontokat pedig a hatóságok folyamatosan figyelik.



Egyébként azt egyelőre nem lehet tudni, hogy Ferenc pápa autókonvoja melyik útvonalon fog beérkezni a belvárosba pénteken, és hogy melyik útvonalon távozik majd vasárnap. Az viszont általánosságban elmondható, hogy legalább három útvonalat jelölnek ki erre, és majd az utolsó pillanatban döntik el, hogy végül melyiket fogják használni.



A csatornák mellett az érintett útvonalak mentén található kandelábereket, illetve közlekedési lámpákat tartó oszlopokat szintén ellenőrzik, mivel üregesek. Ugyancsak biztonsági ellenőrzésen esnek át a pápalátogatással érintett területeken lakók, a környező házak, épületek is. Várható, hogy egyes utakat, sőt városrészeket lezárnak majd egy adott időszakban, amikor nem léphet be senki és ki sem jöhetnek onnan, még az ott lakókat is megkérik arra, hogy maradjanak a lakásukban.

"A szentatya útja azért is fontos, mivel annak ellenére vállalja a megterhelő utazást, hogy az egészsége nem kiváló" - mutatott rá Bese Gergő atya.



A látogatás teljes időszaka alatt mesterlövészek dolgoznak majd, ahogy a rendőrség légi rendészete is jelen lesz, és a helikoptereket is gyakrabban lehet majd látni. Mindemellett drónok hada figyeli az érintett térségeket. A belváros és a kiemelt helyszínek, így a bazilika vagy a Kossuth tér felett egyébként is repülési tilalom van érvényben, drónt sem lehet röptetni. A rendőrség ezúttal is földre kényszerít vagy megsemmisít minden idegen drónt.



A pápalátogatás tömeghelyszíneit, mint például a Kossuth teret, illetve a bazilika előtti Szent István teret csak többszöri átvizsgálás után lehet majd megközelíteni.



Mint ismert, Ferenc pápa a világ legveszélyeztetettebb vezetői közé tartozik. Köztudott, a világon valamennyi vezető politikust szigorúan őrzi az ország titkosszolgálata. Közülük azonban négyen a világot befolyásoló hatalmuk miatt külön kategóriába tartoznak. Az amerikai és az orosz elnök, az izraeli miniszterelnök, valamint a pápa a világ legveszélyeztetettebb csúcsvezetői, esetükben jóval nagyobb a biztonsági kockázat - jegyezte meg a lap.



Ferenc pápát a külföldi útjain a helyi hatóságokkal és titkosszolgálatokkal együttműködő Svájci Gárda elit egysége védi Domenico Giani, a vatikáni rendőrség és biztonsági szolgálat főfelügyelője vezetésével. A Svájci Gárda egyébként századnyi egység, mellettük a vatikáni rendőrség 140 tagja, köztük húsz terrorelhárító védi őszentségét és a Vatikánt.



A vatikáni titkosszolgálat létszáma titkos, ám ők is részt vesznek Ferenc pápa külföldi útjainak biztosításában. Mivel a pápa folyamatosan fenyegetéseket kap elsősorban az Iszlám Állam nevű terrorszervezettől, így védelme kiemelt érdeke a Vatikánnak és az egész katolikus világnak, így hazánknak is - írták.