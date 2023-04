Természetvédelem

Százharminc madárodút telepítenek Szekszárd és Baja környékén

Fotó: MTI/Kiss Dániel

Százharminc, fából készült madárodút telepítenek Szekszárd és Baja környékén áprilisban a Gemenc Zrt. munkatársai - közölte az erdőgazdaság csütörtökön az MTI-vel.



A Gemenc Zrt. tájékoztatása szerint számos magyarországi madárnak jelentenek menedéket és fészkelő helyet a fa belsejében, a faanyag korhadási folyamatának eredményeként létrejövő természetes üregek. Magyarországon csak néhány harkályféle készít odút, de ezeket olyan madarak is használják, amelyek önállóan nem képesek annak kialakítására. Fiatal, középkorú erdőkben természetes módon kevés búvóhely keletkezik az öreg, korhadó hagyásfák kis száma miatt.



Az erdőgazdaság munkatársai Szekszárd és Baja környékén hat erdőrészletben tíz hektárnyi területen helyeznek ki európai uniós támogatással különféle típusú, fából készített odúkat.



Az odútelepítési akciótól azt várják a szakemberek, hogy az érintett erdőkben nő a megtelepedő madárfajok száma és a kedvező feltételeknek köszönhetően gyarapszik az egyedszámuk is. Mint írják, nagyon érzékeny rendszert alkot az erdő élővilága, ennek az életközösségnek a tagjai kölcsönhatások sokaságával tudják befolyásolni annak egyensúlyát. A mesterséges odúk kihelyezésével a Gemenc Zrt. is hozzájárul egy-egy erdőterület fajgazdagságának a megmaradásához, ezek az erdők pedig jobb ellenálló képességet tanúsítanak a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaival, valamint más károsításokkal szemben.



A megelőzési tevékenyég nemcsak költséghatékonyabb, mint a kárelhárítás és kárfelszámolás, hanem a biodiverzitás fejlesztésével is jár - olvasható a közleményben.