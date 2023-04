Diplomácia

Novák Katalin: nem fogjuk a férjeinket és a fiainkat az ukrán frontra küldeni!

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Ápoljuk és tovább építjük Szlovénia és Magyarország jó kapcsolatát - hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök Natasa Pirc Musar szlovén köztársaság elnökkel tartott sajtótájékoztatóján, szerdán Budapesten.



Novák Katalin elmondta, mindkét országnak most van először női elnöke, és emlékeztetett, Natasa Pirc Musar szlovén köztársaság elnök első hivatalos útja megválasztása után Magyarországra vezetett. A megbeszélés témái között említette az Oroszország és Ukrajna közti háborút, az Európai Unió nyugat-balkáni bővítését, a két ország közötti együttműködés fontosságát, a nemzeti kisebbségek ügyét és a demográfiai kérdéseket is.



Az államfő hangsúlyozta, hogy a szlovén elnök és közte egyetértés van az orosz-ukrán háború ügyében, elítélik az orosz agressziót, s hogy mielőbb meg kell találni a béke felé vezető utat. Mindehhez szövetségeseket kell találni, hiszen a térség és egész Európa békéje a tét - tette hozzá. Kiemelte azt is: nem szabad Ukrajnát úgy bátorítani, hogy irreális elvárásaik legyenek a segítség tekintetében, nem fogjuk a férjeinket és a fiainkat a harctérre küldeni!



Emlékeztetett arra, hogy Kárpátalján 150 ezer magyar él, akiknek korábbi jogaik visszaállításáért küzdenek. Mint mondta, Ukrajnának európai normák szerint kell működnie, ha az Európai Unió tagjává szeretne válni. Kitért arra is, hogy Magyarország 1,5 millió Ukrajnából menekült embernek nyújtott segítséget.



A nemzeti kisebbségek ügyével kapcsolatban elmondta, hogy példaértékű a helyzet Szlovéniában és Magyarországon is. Mindkét ország példásan megmutatja, hogyan kell a kisebbség tagjait megbecsülni, támogatni.



Novák Katalin a nyugat-balkáni bővítéssel kapcsolatban kifejtette, hogy egész Európa érdeke az integráció, ezért ezen országok EU-csatlakozását fel kell gyorsítani.



Az energiaellátásról szólva azt hangsúlyozta, hogy Magyarország számára kiemelten fontos az orosz energiától való függés csökkentése, ezért ebben is számít országunk a Szlovéniával való együttműködésre.



A köztársasági elnök a demográfiai kihívásokat elemezve elmondta, hogy mindez egész Európát érinti, s meghívta a szlovén köztársasági elnököt a szeptemberben megvalósuló budapesti demográfiai csúcstalálkozóra.



Novák Katalin újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy jövő héten a Sándor-palotában fogadja Ferenc pápát és reményei szerint imádkoznak majd, hogy Ukrajnában mielőbb béke legyen.



Ugyancsak kérdésre válaszolva az államfő Magyarországot családbarát országként jellemezve kiemelte, hogy támogatni kell az egyszülős családokat is, s Magyarországon egyedülálló módon országos hálózatként működnek egyszülős központok.