Cirkusztörténeti produkció

Videón az elképesztő bravúr: drótkötélen sétált át a Duna fölött az artistaművész

Cirkusztörténeti produkciót zajlott szombaton a fővárosban a Dunánál: ifj. Simet László biztosítókötél nélkül kelt át a folyó felett - hangzott el az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.



"Csináltam már ilyeneket szerte a világban, de ezek mindig egyedi, helyszínfüggő produkciók. A kiszámíthatatlan időjárás okozott izgalmakat" - mondta a A 63 éves artistaművész.



Ifj. Simet László negyven méter magasan kelt át egy kötélen egyensúlyozva Budáról Pestre a Duna felett, több ezer néző előtt. Az esemény a budapesti Színházi Olimpia nyitórendezvényének része volt.



Mint kifejtette, a tököli repülőtéren előtte lepróbálták a produkciót, de csak részben, hiszen a kötelet uszályokhoz kötötték, és a Duna fölött fújt a szél.



"Elsősorban mentálisan kell az ilyesmire felkészülni, a rutin és a tapasztalat sokat segített, emellett inspirált a nézők biztatása" - fogalmazott az artistaművész.



Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója kiemelte: szombaton, a Színházi Olimpia megnyitóján ránk figyelt a világ.



"Magyarország azért is a cirkuszművészet vezető hatalma, mert képesek vagyunk összefogni, merünk nagyot álmodni, és teszünk érte. A sikeres produkció a két part összekötését, értékeink, a tudás átvitelét szimbolizálta. Az is fontos volt, hogy az uszályokon húsz artistaképzős fiatal fogta a köteleket" - hangsúlyozta Fekete Péter a műsorban.



A produkció április 15-höz, a cirkusz világnapjához is szorosan kapcsolódott.