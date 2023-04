Diplomácia

Deutsch Tamás: a Fidesz EP-képviselőcsoportja elítéli a budapesti amerikai nagykövet 'ízléstelen provokációját'

Deutsch Tamás "elképesztő diplomáciai és közéleti botránynak" nevezte Gyöngyösi Márton meghívását a zsidó húsvét alkalmából rendezett, szűk körű széder estre. 2023.04.17 11:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Fidesz EP-képviselőcsoportja elítéli és ízléstelen provokációnak tarja, hogy az Egyesült Államok budapesti nagykövete, David Pressman a pészah alkalmából tartott széder estre meghívta Gyöngyösi Mártont, a Jobbik - Konzervatívok elnökét, EP-képviselőjét - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője abban a levélben, amelyet az EP képviselőihez juttatott el hétfőn.



Az MTI számára is megküldött levélben Deutsch Tamás "elképesztő diplomáciai és közéleti botránynak" nevezte Gyöngyösi Márton meghívását a zsidó húsvét alkalmából rendezett, szűk körű széder estre. Mint írta, David Pressman "azt a Gyöngyösi Mártont hívta meg egy szűkkörű ünnepi vacsorára, aki a szélsőjobboldali Jobbik képviselőjeként a magyar parlamentben példátlanul durva antiszemita megnyilvánulásra ragadtatta magát, illetve aki a Jobbik alelnökeként megfigyelőként részt vett a délkelet-ukrajnai szakadár megyékben tartott törvénytelen, a nyugati országok által egyhangúan elítélt Putyin-párti népszavazáson, Donyeckben".



Deutsch Tamás szerint "David Pressman érzéketlensége arról árulkodik, hogy a budapesti amerikai nagykövet olyan mértékben elfogult a magyar kormányzattal szemben, hogy sem a Jobbik-vezető antiszemitizmusa, sem annak aktív Putyin-pártisága, sem a magyarországi zsidó közösség érzékenysége nem akadályozza meg őt abban, hogy Gyöngyösi Mártont egy zsidó ünnep alkalmából zsidó vezetőkkel ültessen egy asztalhoz".



Szavai szerint "annál is inkább érthetetlen" Pressman viselkedése, mivel az Amerikai Egyesült Államok mindenkori nagykövetét megkülönböztetett tisztelet övezi Magyarországon, személyére az ország egyik legfontosabb szövetségesének képviselőjeként tekint a kormányzat és a kormánypártok.



Hozzátette: a nagykövet baklövését az a körülmény is súlyosbítja, hogy a vacsorán Gyöngyösi Márton volt az egyetlen politikus résztvevő, "vagyis a meghívással egyfajta kiemelt státuszt is adott az antiszemita pártelnöknek, egyszersmind legitimálva a Jobbik és Gyöngyösi antiszemita megnyilvánulásait".



Az EP-képviselő kijelentette: David Pressman eljárása mindennek fényében ízléstelen és súlyosan provokatív, amit az Egyesült Államok Demokrata párti adminisztrációja által kifejtett sokrétű, a konzervatív-kereszténydemokrata magyar kormány háborúellenes és a magyar nemzeti érdeket előtérbe helyező álláspontja mellett a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja a szövetségesi viszony ellenére is egyre nyíltabban támadó akciók közé sorol.



Deutsch Tamás hozzátette: a magyarországi zsidó felekezetek egyemberként ítélték el David Pressman nagykövet "teljes politikai vakságáról tanúskodó otromba gesztusát, és megerősítették a Jobbik-Konzervatívok párttól és annak képviselőitől való elhatárolódásukat".

"Összhangban az Európai Uniót érő bármilyen külső beavatkozási kísérletet elutasító politikai álláspontunkkal, Pressman ízléstelen provokációját a leghatározottabban elítéljük" - tette hozzá levelében Deutsch Tamás.