Tudomány

Hankó Balázs: biztosított a Horizont Európa programban való részvétel a magyar kutatók számára

Olyan támogató nyilatkozatot is kapnak az egyetemek, amelyek a konzorciumokban résztvevő európai partnereknek és egyetemeknek tudnak majd bemutatni. 2023.04.16 21:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mostantól elérhető minden érintett egyetem számára az az 5 milliárd forintos keret, amelyet a kormány biztosít előlegként a Horizont-kutatásokra - közölte Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár csütörtökön Budapesten azt követően, hogy egyeztetést folytatott a Horizont-programokban érintett kutatókkal.



"Tavaly év végén brüsszeli diszkriminatív döntések alapján olyan vádak érték a magyar felsőoktatás és kutatás rendszerét, amelyek nem igazak" - emlékeztetett az államtitkár, hozzátéve, hogy jelenleg is folyamatban vannak a tárgyalások az Európai Bizottsággal.



Hankó Balázs kiemelte: a magyar kormány kiáll a magyar kutatók és a magyar hallgatók mellett, ezért mától elérhető az az ötmilliárd forintos támogatás, amely a Horizont-programok mellett minden más közvetlen európai uniós kutatási finanszírozásra is rendelkezésére áll a magyar kutatóknak.



Tájékoztatása szerint a kormány támogatásával így 9 magyar egyetem 12 pályázata esetében nyílik meg a lehetőség arra, hogy társult tagként részt vegyen a Horizont Európa keretprogram kutatási együttműködéseiben és végezzen olyan nemzetközi kutatásokat, amelyek a társadalom és a gazdaság javát szolgálják.



A kormány azonnali segítségére azért van szükség, mert anélkül az érintett egyetemek nem tudnának a projektekben maradni, ugyanis májusban több kötelezettségvállalást érintő határidő is lejár - tette hozzá.



Mint hozzátette, a források gyors biztosítása mellett abban is megegyeztek, hogy olyan támogató nyilatkozatot is kapnak az egyetemek, amelyek a konzorciumokban résztvevő európai partnereknek és egyetemeknek tudnak majd bemutatni.



Kasza Gyula, az Állatorvostudományi Egyetem docense a sajtótájékoztatón elmondta, hogy évtizedes kutatási együttműködéseket érintett hátrányosan a brüsszeli döntés, és ezeket nagyon nehéz lenne újra felépíteniük. Mint hangsúlyozta, elemi érdekük, hogy ez a megállapodás minél hamarabb megtörténjen, ugyanakkor addig is ez egy jelentős segítség, hogy folytatni tudják a pályázataikat.



"Itt graduális hallgatók, doktorandusz hallgatók és posztgraduális kutatók sorsáról is szó van, ők itt Magyarországon szeretnének nemzetközi minőségű kutatásokat végezni. Ezekhez pedig nagyon fontos, hogy részesei tudjunk maradni ennek a nemzetközi kutatási hálózatnak"- hangsúlyozta a docens, hozzátéve, hogy bíznak a gyors megállapodásban, de addig is élni fognak a most bejelentett lehetőségekkel.



Az egyeztetésen az Óbudai Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Semmelweis Egyetem kutatói vettek részt.