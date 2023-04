Gyilkosság

Jelentkezett egy férfi, aki tudja, ki ölte meg a 11 éves kislányt és az nem Tánczos Gábor - videó

Döbbenetes fordulat egy 25 évvel ezelőtti gyilkosság ügyében! A 11 éves Zsófika brutális halála annak idején az egész országot megrázta. A gyilkosságot egy akkor 19 éves fiú, Tánczos Gábor ismerte be, majd többször is visszavonta a vallomását, majd végig ártatlannak vallotta magát. Végül majdnem tíz évet ült börtönben. Most viszont jelentkezett egy férfi, aki azt állítja, ő végzett a kislánnyal.