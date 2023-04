Diplomácia

Szijjártó Péter: fejleszteni kell a gazdasági együttműködést Európa és Afrika között

Európának erősítenie kell a gazdasági együttműködését Afrikával, erre napjaink nehézségei közepette különösen nagy szükség van, már csak azért is, mert minél fejlettebbek a szomszédos földrész országai, annál kevesebb migráns indul útnak - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Sierra Leonéban.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a freetowni kétoldalú üzleti fórumon komoly megtiszteltetésnek és diplomáciatörténeti eseménynek nevezte a látogatását, mondván, hogy most járt először magyar külügyminiszter a nyugat-afrikai országban.



Beszédében rámutatott, hogy útjára vállalati és akadémiai vezetőkből álló delegáció kísérte el, ami jól mutatja Magyarország elkötelezettségét a kölcsönösen előnyös megállapodások megkötése mellett.



Érintette az utóbbi néhány év rendkívüli nehézségeit, a koronavírus-világjárvány és az ukrajnai háború jelentette kihívásokat, így a gazdasági és élelmiszerellátási válságot, az egekbe szökő inflációt is.



Mint mondta, a fegyveres konfliktus szomszédságában a negatív hatások súlyosak és közvetlenek, de itt, több mint ötezer kilométerre is hasonlóak, ugyanis bár regionális háborúról van szó, a következmények globálisak.



Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarországnak érdekében áll az afrikai államok stabilitásának és gazdasági fejlődésének támogatása. Szavai szerint ez részben önös érdek is, hiszen minél stabilabbak és fejlettebbek ezek a térségek, annál kevesebb illegális bevándorló indul útnak Európa felé.



Ez egyúttal kölcsönös érdek, hiszen az érintett országok számára sem kedvező, ha elveszítik tehetséges fiataljaikat - húzta alá.



Kiemelte, hogy ezért is fontos lenne az európai-afrikai gazdasági együttműködés javítása, aminek kiváló példája a Magyarország és Sierra Leone közötti, kölcsönösen előnyös és kölcsönös tiszteletre alapozott kapcsolat.

Elmondta, nemrég kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodást írtak alá, amelynek nyomán hamarosan össze is ülhet a gazdasági vegyes bizottság, illetve a stabil jogi alapok megteremtése érdekében tárgyalás kezdődött egy beruházásvédelmi szerződésről.



A miniszter ezt követően reményét fejezte ki, hogy minél hamarabb sikerül tető alá hozni a tervezett vízgazdálkodási megállapodást, és rámutatott, hogy az útjára őt elkísérő tizenegy vállalati vezető közül három is a ezt a területet képviseli, amely a nemzetközileg legversenyképesebb magyar ágazat.



A nap folyamán várhatólag sikerül lezárni a tárgyalásokat egy Sierra Leone-i víztisztító telep építéséről és több más projektről - tájékoztatott.



Hozzátette, hogy emellett együttműködés jöhet létre a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, az egészségügyi és az információtechnológiai szektor, illetve az építőipar területén is.



Érintette a felsőoktatási együttműködést is, és közölte, hogy évente ötven Sierra Leone-i diák tanulhat ösztöndíjjal magyarországi egyetemeken, és az érdeklődést mutatja, hogy idén 590-en jelentkeztek a programra.



Méltatta Sierra Leone közelmúltbeli fejlődését, s kiemelte, hogy ha az ország állampolgára lenne, akkor egyértelműen a jelenlegi elnökre szavazna, de mivel nem az, így semmit nem számít, hogy ő mit mond.



Úgy fogalmazott, hogy hazánknak "kis országként, sajnos, túl sok tapasztalata van azzal, hogy külföldiek véleményt mondanak a belügyeinkről", ugyanakkor Sierra Leone utóbbi években megtett útja valóban "figyelemre méltó".