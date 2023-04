Háború

AM: ismételten közösen lépnek fel az ukrán import ellen a közép-európai országok agrárminiszterei

Az ukrán mezőgazdasági termények vámmentessége korlátozásának szükségességéről egyeztettek az ukrán importtól szenvedő közép-európai tagállamok agrárminiszterei. Teljes egyetértés van abban, hogy folytatni kell a közös fellépést az Európai Bizottság irányába, mivel uniós szintű eszközök nélkül nem kezelhető ezeknek az országoknak a problémája - jelentette ki Nagy István agrárminiszter az Ukrajnával szomszédos tagállamok agrárminisztereinek pénteki megbeszélését követően az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint.



Nagy István szerint a búza, kukorica, napraforgó, repce, szója esetében ismételten indokolt korlátozni a vámmentességet, és csak a korábban már alkalmazott mennyiségi kvóták keretei között szabadna azt Ukrajna számára biztosítani. A jelentős mértékű importnövekményre tekintettel a kvótarendszer hatályának kiterjesztését javasolja Magyarország a napraforgómagra is - áll a közleményben.



Magyarország legalább azt szeretné elérni, hogy ideiglenes kiegészítő vámokat vessen ki az Európai Unió az Ukrajnából érkező gabonára abban az esetben, ha a Szolidaritási Folyosón érkező áru célállomása valamelyik ukrán határ menti tagállam. Mindezek mellett a kialakult helyzet rövid távú kezelése, a piac mozgásba hozása érdekében kérik a Bizottságtól, hogy az EU humanitárius célból vásárolja fel a határ menti tagállamokban megtermett és az import okozta árcsökkenés miatt eladhatatlan, betárolt gabonát. A tranzit szállítmányokra egy uniós monitoring- és biztosíték-rendszer működtetésére lenne szükség. Magyarország újabb, még átfogóbb és szigorúbb vizsgálatokat rendel el az ukrán gabona esetében a határon - tette hozzá a miniszter.



A közlemény szerint az érintett országok közös levélben küldik el újabb megoldási javaslataikat az Európai Bizottságnak, melyeket a következő Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülésén is megvitatnak majd.



A miniszter reményét fejezte ki, hogy Brüsszel nem tesz majd különbséget a "határ menti" országok között, hanem elfogadja az együttműködő országok javaslatait, és egy átfogó, illetve egységes megoldást tesz le az asztalra. Szolidárisak vagyunk Ukrajnával kapcsolatban, de a magyar gazdák megélhetését és a magyar mezőgazdaságot nem veszélyeztethetjük - szögezte le Nagy István a közlemény szerint.