Mi Hazánk: ne sértegessék Magyarországot ukrán politikusok!

Ha a kormány nem kellő határozottsággal utasítja vissza ezeket a kijelentéseket, a felfokozott hangulat legfőbb kárvallottjai a kárpátaljai magyarok lehetnek. 2023.04.14

Ne sértegessék Magyarországot és annak vezetőit ukrán politikusok, ha pedig mégis ezt teszik, a magyar diplomácia lépjen fel határozottan - sürgette pénteki budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, a párt alelnöke.



A politikus elképesztőnek, elfogadhatatlannak nevezte vezető ukrán politikusok becsmérlő kijelentéseit, és felvetette, végső esetben akár a szomszédos ország elleni szankciókkal is válaszolhatna az ilyen szavakra a kormányzat.



Voltunk mi már apró korcsok, miniszterelnökünket többször bírálták, és talán ide nem illő szavakkal illették, vagy egy történelmi Magyarországot idéző sál miatt próbálták lejáratni - sorolt példákat Dócs Dávid.



Hangsúlyozta, ha a kormány nem kellő határozottsággal utasítja vissza ezeket a kijelentéseket, a felfokozott hangulat legfőbb kárvallottjai a kárpátaljai magyarok lehetnek annak, hiszen a közösséget már többször megfenyegették "a Belső-Ukrajnából érkező nacionalisták és soviniszták".



Elképesztő, hogy amíg Magyarország minden humanitárius segítséget megadott az ukránoknak, most pedig európai uniós nyomásra még pénzbeli segítségnyújtás is kilátásban van, addig az ukránok ezt semmibe véve bármit megengedhetnek maguknak - fogalmazott a Mi Hazánk Mozgalom politikusa.