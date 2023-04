Kormány

Orbán Viktor: az Egyesült Államok a barátunk, fontos szövetségesünk

Az Egyesült Államok a barátunk, és fontos szövetségesünk is - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A kormányfő fontosnak nevezte, hogy "egy közös katonai védelmi szövetségnek vagyunk a tagjai", és van filozófiai hasonlóság is a két ország között, "az alapvető hitek azok egyeznek". Amerika is keresztény ország, továbbá a gazdasági kapcsolatok "egy sikertörténet képét mutatják" - sorolta.



Hozzátette: "minden adott ahhoz, hogy jó és baráti kapcsolataink legyenek".



Megjegyezte: ugyanakkor Amerika nem egységes, ma egy megosztottabb ország képét mutatja, és nagyok a pártpolitikai különbségek.



Kitért rá: Amerika azt küldi ide nagykövetnek, akit akar, "nekünk pedig tudomásul kell venni, hogy az amerikai nagykövet képviseli az Egyesült Államok véleményét Magyarországon". Azonban "szokatlan, hogy ezt az amerikai véleményképviseletet utcai plakátokon keresztül valósítja meg az amerikai nagykövetség" - fogalmazott.



Azt mondta: "mintha ritmuskésésben is lennének", mert azon az van, "hogy ruszkik haza. Mi hazaküldtük őket."

Ha világháború lesz, akkor atomháború lesz

Ha világháború lesz, akkor atomháború lesz - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az ukrajnai háború eszkalációjának veszélyére figyelmeztetve.



Orbán Viktor az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban hangsúlyozta: minden héttel romlik helyzet, az eszkaláció veszélye nő. A legutóbbi hírek szerint a britek szegényített urántartalmú lövedéket akarnak eljuttatni az ukrán frontra, Oroszország pedig taktikai atomfegyvereket telepít Belorussziába - tette hozzá.



Ez nem atombomba, de a nukleáris eszközrendszer világához visz közelebb egy lépéssel - mutatott rá a kormányfő.

Nem fogjuk hagyni, hogy belepréseljenek minket egy háborúba

Az Egyesült Államok nem adta fel a tervét, hogy mindenkit "belepréseljen" egy háborús szövetségbe - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta: nem fogjuk engedni, hogy belepréseljenek minket a háborúba.



A miniszterelnök rámutatott: a térképre nézve is látszik, hogy az Egyesült Államok biztonságosabb hely, ez azonban a Kárpát-medencéről már nem mondható el. Úgy fogalmazott, másképp mutat a világpolitika kockázata Beregszászról vagy Budapestről, mint Amerikából.



Joggal várjuk el, hogy az Egyesült Államok tudomásul vegye Magyarország speciális helyzetét - hangsúlyozta a kormányfő.



"Ezért mi a béke oldalán vagyunk, ott is akarunk maradni" - mondta.

Májusban és júniusban már határozottabban eshet az infláció

Áprilisban érzékelhetően csökkenhet az infláció, májusban és júniusban pedig már határozottabban mérséklődhet - mondta Orbán Viktor.



A kormányfő ugyanakkor kijelentette: ami eddig történt az árindex csökkentése érdekében, az nem elegendő ahhoz, hogy kivezessék az ársapkát. Van ugyan néhány termék, különösen az élelmiszerek között, amelyeken keresztül az üzletek versenyeznek a vevőkért, de ezen áruk spektruma még szűk - mondta.



Úgy fogalmazott: a kormány várja, hogy hasson a "vakcina", amit az infláció ellen adott be a gazdaságnak. Hozzátette: a kabinetnek továbbra is az infláció letörésén kell dolgoznia.

A békét és biztonságot előtérbe helyező nemzeti kormány álláspontjának elsöprő többsége van Magyarországon

A háborúpárti baloldal az emberek töredékének élvezi csak a támogatását, a békét és biztonságot előtérbe helyező nemzeti, kormány által képviselt álláspontnak elsöprő többsége van Magyarországon - jelentette ki Orbán Viktor.



Hozzátette: a baloldallal való párbeszédben inkább arra törekszik, hogy az egyetértési pontokat találják meg.



Az egység mindig hasznos és jó dolog, és ha nagy dolgokban egyetért egy ország, annál inkább erősebbek vagyunk - mutatott rá, hozzátéve: sajnálja, hogy a baloldal háborúpárti és nincs benne a magyar béketáborban.



Kitért arra, hogy a parlamenti lehetőségeket is arra használja, hogy ismerteti a kormány álláspontját és nem ledorongolni próbálja őket és végképp nem sértegetni.



Arra törekszik, hogy valami híd legyen, amin át tudnak jönni a békepárti táborba, ezért terjesztettek be a kormánypártok egy parlamenti határozatot, amelyben megerősítették, hogy Magyarország nem akar és nem fog részt venni ebbe a háborúban, nem szállít fegyvert.



A miniszterelnök egyúttal arra szólítja fel a nemzetközi közösséget, hogy a háború támogatása helyett a tűzszünetet és békét előidéző tárgyalásokra mozgósítsa energiáit.



A baloldal nem sétált ezen a hídon, nem jött át a békepártba, de a remény hal meg utoljára - fogalmazott Orbán Viktor.