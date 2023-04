Ellátás

Megkezdte működését az új onkológiai központ Salgótarjánban

A salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban megkezdte működését a jelenleg elérhető egyik legmodernebb technológiával felszerelt sugárterápiás centrum; a 3300 négyzetméteres onkológiai központ kialakítása öt éve, a Modern Városok Program keretében 17,4 milliárd forintos kormányzati támogatással kezdődött el a kórház területén - erről a kórház tájékoztatta szerdán az MTI-t.



Közleményükben azt írták, a salgótarjáni megyei kórházban már több mint tíz éve működik onkológiai ellátás, amely most új mérföldkövéhez érkezett. Az új létesítményben teljeskörű kezelési lehetőségek, sugárterápiás és endovaszkuláris beavatkozások egészítik ki egymást, ennek köszönhetően az onkológiai műtétek feltételrendszere is lényegesen javul.



Közölték: a beruházáshoz kapcsolódik egy érfestéses laboratórium is, ahol a szív- és érrendszeri betegeket, illetve az agyér-betegeket is megfelelően tudják kezelni.



Fontos újításnak nevezték, hogy az úgynevezett endovaszkuláris onkológiai technikának köszönhetően a daganatos betegek egy részénél minimális beavatkozással érhető el terápiás siker.



Mint írták, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban kialakított sugárterápiás centrum 14. az országban, a fejlesztéseknek és az új eszközöknek köszönhetően pedig ez az egyik legmodernebb intézmény.