Amerikai nagykövet: több mint ötven embert és intézményt szankcionál az Egyesült Államok

Többek között a Nemzetközi Beruházási Bankot és Laszlóczki Imrét, az IIB magyar alelnökét, Magyarország korábbi kazahsztáni és azerbajdzsáni nagykövetét. 2023.04.12 19:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egyesült Államok több mint ötven személyt és intézményt sújtott büntetőintézkedéssel oroszországi kapcsolatai miatt, többek között a Nemzetközi Beruházási Bankot (IIB) és Laszlóczki Imrét, az IIB magyar alelnökét, Magyarország korábbi kazahsztáni és azerbajdzsáni nagykövetét - jelentette be David Pressman budapesti amerikai nagykövet szerdai rendkívüli nemzetközi sajtótájékoztatóján.



A Washington által szankcióval sújtott személyek között szerepel az IIB több más vezetője is, többek között Nyikolaj Koszov, az IIB elnöke és Georgij Potapov, az IIB kormányzótanácsának elnökhelyettese is.



"Aggódunk amiatt, hogy a magyar kormány továbbra is szoros kapcsolatot ápol Oroszországgal" - fogalmazott a budapesti amerikai nagykövet.