Diplomácia

Az orosz "kémbank" magyar alelnöke is felkerült az amerikai szankciós listára

A hivatalos listát az Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Kincstári Hivatala adta ki. 2023.04.12 17:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Laszlóczki Imre, a Nemzetközi Beruházási Bank alelnöke is felkerült az Egyesült Államok hivatalos szankciós listájára.



Az amerikai szankciókkal sújtott személyek listájára felkerült még a Budapesti lakhellyel szereplő Nyikolaj Koszov, a Nemzetközi Befektetési Bank elnöke, illetve Georgij Potapov, a bank irányító tanácsának elnökhelyettese, valamint maga a bank is.



A Nemzetközi Beruházási Banknak, amit orosz "kémbankként" is szokás emlegetni, az orosz-ukrán háború kitörése óta a magyar kormány lett a legfőbb támasza - írja a 24.hu.



Az Egyesült Államok több mint 50 intézményre és személyre vet ki szankciókat annak érdekében, hogy csökkentse oroszország hozzáférését a nemzetközi pénzügyi rendszerekhez és harmadik fél által szolgáltatott szolgáltatásokhoz, jelentette be David Pressman amerikai nagykövet szerda délután.

A nagykövet hangsúlyozta, hogy a listán található a budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank és annak három fő képviselője, köztük egy magyar állampolgár is.



Presman szerint a "Kreml által finanszírozott platform" jelenléte veszélyt jelent, az Egyesült Államok pedig már számos alkalommal kérte Magyarországot és a többi NATO-tagot is, hogy vegyék komolyan Oroszország jelenlétét. Jelezte, hogy azóta, hogy 2019-ben a bank Budapestre tette át székhelyét, az amerikai kormány számos alkalommal jelezte aggodalmát a bank jelenléte által okozott veszélyekről, illetve újra és újra jelezték, Oroszország hogyan használhatja ezt a platformot az akarata és befolyása érvényesítésére.



A nagykövet szerint ennek ellenére Magyarország elutasította az aggodalmakat, az Egyesült Államokat pedig továbbra is aggodalommal tölti el, hogy a magyar kormányzat mély és erős kapcsolatokkal bír Oroszországgal, "annak ellenére, milyen veszélyt jelent Oroszország, és az, ahogy gazdasági kapcsolatokon keresztül táplálják az orosz hadi gépezetet".



Ezzel a lépéssel, szögezte le Pressman, az Egyesült Államok demonstrálja, hogy csökkenteni akarja Oroszország hozzáférését a nemzetközi pénzügyi rendszerekhez. Egyúttal megjegyezte, hogy az USA elkötelezett a szoros magyar-amerikai kapcsolatok fenntartása érdekében, de szükségesnek érezték ezt a lépést a különböző veszélyek csökkentése miatt.