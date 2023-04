Politika

Chris Rufo: ideológiai okokból bírálja Magyarországot az amerikai baloldal

Ideológiai okokból bírálja Magyarországot az amerikai baloldal; radikális baloldali ideológiák ejtették fogságba az Egyesült Államok államgépezetét - mondta Chris Rufo, az amerikai Manhattan Institute vezető kutatója a Danube Institute keddi budapesti rendezvényén.



Az eseményről beszámoló, az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény szerint a Manhattan Institute vezetője a rendezvényen Rod Dreher amerikai konzervatív újságíróval, a Danube Intézet Network Projektjének igazgatójával beszélgetett.



A rendezvényről készült összefoglalóban azt írták, hogy a Danube Institute vendégkutatójaként Magyarországra érkező Rufo szerint a kritikai fajelmélet és a "wokizmus" el akar törölni minden amerikai intézményt - beleértve az amerikaiak hagyományos jogait is - egy mindent felülíró egyenlőség kedvéért.



A "queer elmélet" ehhez kapcsolódva azt vallja, hogy a meglevő intézményeket azért is le kell bontani a társadalomban, mert azok "heteronormatív", a szexuális kiteljesedést korlátozó rendszereket tartanak fenn. "Radikális aktivisták nyomásának engedve ez az ideológia széleskörűen elterjedt az amerikai állami intézményekben és a nagy cégekben is, utóbbiaknak kifejezetten nagy publicitást biztosít, ha felkarolják a divatos szólamokat - idézték a vendégkutató gondolatait.



Rufo kiemelte: ezzel az ideológiai hullámmal ma Amerikában leginkább a Republikánus Párt potenciális elnökjelöltjeként is számon tartott Ron DeSantis floridai kormányzó száll szembe, akinek egy ideig maga is tanácsadója is volt. DeSantis jól ismeri a bürokráciát, és tudja, hogy az intézményrendszeren belül hogyan lehet megállítani a "woke" előretörését.



Hangsúlyozta: az amerikai konzervatívoknak nem érdemes többé az állam minimalizálására törekedni, hanem vissza kell szerezni az államot és használni kell a radikális baloldali ideológiai törekvések megállítására.



Rufo szerint Magyarország megmutatta, hogy a radikális baloldali ideológiai irányzatokkal szemben sikerrel fel lehet venni a kesztyűt. Példaként említette az egyházi oktatás megerősítését, valamint a konzervatív elitképzések indítását.



Szerinte Magyarország inspirációt jelenthet a nyugati konzervatívok számára, ezért is kap az ország annyi bírálatot a mainstream sajtótól.



"A Magyarországgal szemben belengetett esetleges amerikai szankciókkal kapcsolatban kifejtette: Magyarországot az amerikai külpolitika ideológiai okokból támadja, és ennek a nyomásnak mindenképpen ellen kell, hogy álljon a budapesti kormány" - írták Chris Rufót idézve a közleményben.