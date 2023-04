Turizmus

Idén nyáron is lesz közvetlen vasúti járat a horvát tengerpartra

Az Adria InterCity éjszakai járata, amely fekvőhelyes, háló- és étkezőkocsival közlekedik, idén nyáron is összeköti Budapestet Splittel - közölte a MÁV-START szombaton.



Azt írták: a 2022-ben a The Guardian által Európa 10 legjobb vasúti élményutazása közé választott járat június 9-től szeptember 30-ig hetente háromszor közlekedik.



Újdonság lesz a tavalyi évhez képest, hogy a vonat június 17-ig az előszezonban, majd augusztus 28-tól az utószezonban is hetente háromszor közlekedik. Budapestről minden kedden, pénteken és vasárnap, Splitből minden hétfőn, szerdán és szombaton indul az Adria InterCity.



Emlékeztettek, a járatot 2021-ben a járványhelyzet ellenére is 5500 utas vette igénybe, ám 2022-ben, 11 900 utazóval, megduplázódott az utazásszám. Csaknem 4300 utas a magasabb kategóriájú, komfortosabb hálókocsikba váltott jegyet - tették hozzá.



Az InterCity Split központjába érkezik. A 789 kilométeres táv nagy részét át lehet aludni, az utasok nyugalmát idén a határellenőrzés sem zavarja meg. A járat minden kocsija légkondicionált, a fülkékben konnektorok is találhatók.



Az Intercity Budapestről 18.45-kor indul és a Balaton déli partján haladva éri el az országhatárt. Splitbe 9.44-kor érkezik. Visszafelé, Splitből 17.55-kor indul, Budapestre másnap 9.35-re érkezik.



Az IC-re Budapesten (Keleti pályaudvar és Budapest-Kelenföld) kívül Székesfehérváron, Siófokon, Fonyódon, Balatonszentgyörgyön, Nagykanizsán és Gyékényesen lehet felszállni, illetve hazafelé leszállni.



További részletek ezen az oldalon olvashatók.