Húsvét

NyusziSTOP! elnevezésű kampánnyal hívják fel a gyermekek figyelmét a felelős állattartásra

Az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi-, Elemző és Módszertani Központja szakmai támogatásával működő Állatvédelem gyerekeknek csapata NyusziSTOP! elnevezésű kampányt hirdetett gyermekek, pedagógusok és szülők számára az Állatbarát Kihívás 2023 részeként a felelős állattartásért - tudatta az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központja csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény idézi Vetter Szilviát, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetőjét, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy élő állatot nem szabad ajándékba adni.



Húsvétkor is gyakran lehet azzal találkozni, hogy néhány napnyi gondoskodás után megválnak az állattól - emlékeztetett Vetter Szilvia, hozzátéve, hogy ez nem csak etikátlan, de bűncselekmény is, hiszen aki gerinces állatát elűzi, elhagyja, kiteszi, akár 2 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat.



Az Állatbarát Kihívást januárban indították el azzal a céllal, hogy a pedagógusokat egész évben motiválják a felelős állattartás és állatvédelem oktatására - idézik Koska Hedviget, az Állatvédelem gyerekeknek főszerkesztőjét.



A kihíváshoz már több száz pedagógus csatlakozott, aminek köszönhetően naponta találkozhatnak a gyermekek az állatok világával, legyen szó társ-, haszon- vagy vadon élő állatról - tette hozzá Koska Hedvig.



A közlemény kiemeli, hogy a NyusziSTOP! kampányban olyan képet vagy videót várnak a szervezők április 10-ig, ahol jól látható vagy hallható a NyusziSTOP! Ne vásárolj élő állatot Húsvétra! Maradj a plüssnél!, vagy a NyusziSTOP! Ne vásárolj élő állatot Húsvétra! Maradj a csokinál! mondatok egyike.



Az Állatvédelem gyerekeknek csapata arra kéri a kampányban résztvevőket, hogy az elkészült képet vagy videót nyilvánosan osszák meg közösségi oldalukon és jelöljék meg az Állatvédelem gyerekeknek oldalát, valamint küldjék el kommentben is az elkészült alkotást - áll a közleményben.