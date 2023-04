Jog

Kivizsgálta az ügyészség a miniszterelnök utazásával kapcsolatos feljelentést

Kivizsgálta az ügyészség a miniszterelnök utazásával kapcsolatos feljelentést, nem történt bűncselekmény - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön az MTI-t.



A közleményben azt írták, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a feljelentést bűncselekmény hiányában elutasította.



A vádhatóság felidézte, hogy Hadházy Ákos országgyűlési képviselő hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt tett feljelentést Orbán Viktor miniszterelnök február-márciusi honvédségi repülőgéppel történt részben hivatalos, részben magánjellegű utazásával kapcsolatban.



A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség az elrendelt feljelentés kiegészítés alapján lefolytatott vizsgálata során megállapította, hogy nem történt bűncselekmény - írták.



Felhívták a figyelmet arra, hogy más országok gyakorlatához hasonlóan a miniszterelnök állami érdekből személyi védelemben részesül.



Ez - folytatták - kiterjed a védett személy életének, testi épségének megóvására, közlekedésének biztosítására. A személyi védelem a miniszterelnököt nem csak hivatali tevékenysége körében illeti meg, hanem szabadsága, magánprogramjait illetően is - közölte az ügyészség.



Mint kitértek rá, egyes európai és Európán kívüli országoktól eltérően Magyarország nem tart fenn úgynevezett kormánygépeket, hanem jogszabály alapján a Honvédség, alaprendeltetése szerinti feladatai ellátásának elsődlegességét szem előtt tartva, biztosítja a védett személyek személykísérésében való részvételéhez szükséges személyi és technikai feltételeket, azaz az utazáshoz szükséges repülőgépet és személyzetet.



A jogszabály a honvédségi személykísérés nyújtotta technikai segítséget kiterjeszti a politikai felsővezető házastársára is, amennyiben a házastárs a politikai felsővezetővel utazik - ismertették, azt is hangsúlyozva, hogy "a személyi védelem nem miniszterelnöki juttatás, hanem állami kötelezettség, így a költségei szükség szerint az államot terhelik".



Mindezek alapján a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a feljelentést bűncselekmény hiányában elutasította - zárta közleményét a vádhatóság.