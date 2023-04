Kormány

Navracsics Tibor megszólalt az uniós forrásokkal kapcsolatban

Az egyetemisták ugyanúgy pályázhatnak az Erasmus ösztöndíjakra az őszi szemeszterben is, ahogyan eddig - jelentette ki a területfejlesztési miniszter szerdán Brüsszelben.



Navracsics Tibor, aki Elisa Ferreira, Johannes Hahn és Marija Gabriel uniós biztossal folytatott megbeszélést, magyar újságíróknak nyilatkozva közölte: arra kérte az Európai Bizottságot, küldjön levelet a nemzetközi mobilitási pályázatok koordinálását végző Tempus Közalapítványnak, amelyben megnyugtatja az egyetemistákat és a tagállami hatóságokat, hogy nincsen fennakadás az Eurasmus+ programban való részvételben.



Közölte, a levél bizalomerősítő lenne, amely elmagyarázza, hogy az egyetemisták ugyanúgy pályázhatnak az őszi szemeszterben is az ösztöndíjakra, ahogyan eddig. Mivel nyárig megállapodás születhet ebben a kérdésben, a Horizont Európa és Eurasmus+ program finanszírozása 2024 után is folyamatos lesz - mondta a miniszter.



Elmondta továbbá, hogy a Horizont Európa programmal kapcsolatban már érkezett tisztázó levél az Európai Bizottság részéről, amely a konzorciumi partnerek és a magyar egyetemek számára is elmagyarázza, hogy egyelőre zökkenőmentesen mehet tovább a pályázás és a programban való részvétel. Ha nem születne megállapodás, az csak a jövőben okozhat problémát - tette hozzá.



A közérdekű alapítványok szabályozásával kapcsolatban folytatott megbeszéléséről Navracsics Tibor azt mondta: legfontosabb annak tisztázása, miként lehet elérni, hogy a közérdekű alapítványok formájában működő egyetemek is minél hamarabb részt vehessenek az Erasmus és a Horizont Európa programokban. Közölte: a magyar fél most egy ezzel kapcsolatos javaslatot küld egyeztetésre Brüsszelbe, konszenzus esetén pedig benyújtja a módosító javaslatát, ami - mint mondta - rendezi a kérdést.



Tájékoztatása szerint a vita az összeférhetetlenségi szabályok esetében van az Európai Bizottsággal. E területen ugyanis még nem sikerült kellően meghatározni, hogy mely pozíciók összeférhetetlenek a kuratóriumi tagsággal - magyarázta.



Az egyszer megújítható kuratóriumi tagság mandátuma hosszával kapcsolatban a miniszer kiemelte: ennek meghatározása, valamint az, hogy a tagság megszűnését követően mennyi idővel vállalhat valaki újabb kuratóriumi tagságot, nem fogja hátráltatni a tárgyalások menetét, sem a megállapodást.



Reményét fejezte ki, hogy hamar sikerül megállapodni az Európai Bizottsággal, és akár már április második felében a magyar parlament elé kerülhet a törvényjavaslat.



"Az uniós bizottság ígéreteinek megfelelően, ha így haladunk a tárgyalásokkal, és nyárra el tudja végezni a magyar teljesítések értékelését, akkor az uniós forrásokhoz ténylegesen hozzá tudunk férni" - tette hozzá Navracsics Tibor.