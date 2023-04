Állatvédelem

Húsvétkor se feledjük: állatot tartani felelősség!

Húsvétkor sokan gondolják úgy, hogy az ünnep varázsát egy élő állattal, nevezetesen egy nyúllal teszik színesebbé, de bármennyire csalogatónak tűnik az ötlet, ne felejtsük el: állatot tartani felelősség! 2023.04.05

Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos arra kéri a lakosságot, ne hozzon senki átgondolatlan döntést húsvétkor sem, élő állat vásárlása előtt mindenki mérlegelje a körülményeit és a lehetőségeit.



Húsvétkor sokan gondolják úgy, hogy az ünnep varázsát egy élő állattal, nevezetesen egy nyúllal teszik színesebbé, de bármennyire csalogatónak tűnik az ötlet, ne felejtsük el: állatot tartani felelősség! - figyelmeztetett a kormánybiztos titkársága az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményben.



Hangsúlyozták: élő állatot tartani rengeteg örömöt és felejthetetlen pillanatot rejt magában, de az állattartásnak vannak írott és íratlan szabályai, a gazdák felelőssége és feladata megteremteni az állat számára a legjobb körülményeket és maradéktalanul betartani a jogszabályi kötelezettségeket is.



Az állatvédelmi törvényünk szerint az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, ez arra irányul, hogy az állat számára olyan életkörülményeket kell biztosítania, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságoknak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti - írták.



Úgy fogalmaztak: bármennyire a jó szándék vezérel valakit, sosem késő belátni, hogy az adott élethelyzetben nem tudjuk hiánytalanul vállalni az állattartással kapcsolatos teendőket.



Húsvét alkalmából egy nyúl beszerzése a legtöbb esetben csak impulzusvásárlás; ne hozzunk olyan felelőtlen döntést, amelynek következménye, hogy az élő állat sorsa, további gondozása veszélybe kerül, mert lelkesedésünk alábbhagyott! - kérték.



Hozzáfűzték: egy nyúl akár egy évtizedig is elélhet, így szükséges megfontolni azt is, hogy hűségesek tudunk-e maradni az állathoz hosszú éveken keresztül. Továbbá az állattartás nem csak időt, elszántságot, türelmet és gondoskodást igényel, hanem gondolni kell az anyagi vonzatokra is, például a takarmányozásra, a táplálásra, a váratlan állatorvosi költségekre.



Kitértek arra, hogy számos hazai állatkert, civil szervezet kínál alternatív lehetőségeket, így például nyuszisimogatást és etetést, vagy jelképes örökbefogadást.