Pápalátogatás - Egyedi miseruha készül a Kossuth téri szentmisére

A Kossuth téri szentmisét Ferenc pápa és a vele együtt miséző papság is különleges, erre az alkalomra készített miseruhában fogja bemutatni. 2023.04.05 10:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyedi, fehér és arany színű, a feltámadt Krisztust ábrázoló és a Dunára is utaló miseruha készül Ferenc pápa áprilisi látogatásának "csúcseseményére", a Kossuth téri szentmisére - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) szerdán az MTI-vel.



Azt írták, hogy a Kossuth téri szentmisét Ferenc pápa és a vele együtt miséző papság is különleges, erre az alkalomra készített miseruhában fogja bemutatni. A liturgikus ruhákat a Szociális Testvérek Társaságához tartozó Fecske Orsolya szerzetesnő, festőművész tervezte az MKPK felkérésére.



A miseruhán a fehér és az arany színek dominálnak, amelyek a katolikus hagyományok és a liturgikus előírások szerint a húsvéti időszakra utalnak.



Az öltözéknek része a miseruha, a stóla (a miseruhán viselt szalag), a püspöki süveg, a palást és a diakónusok számára készített dalmatika is.



A miseruha legfőbb dísze a feltámadt Krisztust ábrázoló rajz, amely arany háttér előtt fehér fénykontúrként jelenik meg. A rajzon Jézus szívéből két folyam - a vér és a víz szimbóluma - indul, amelyek folyóvá terebélyesednek.



A folyó képe utalás a Dunára, az ország egyik fő jelképére és kapcsolódik a Budapesten másfél évvel ezelőtt megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelképeihez is. A folyón megjelenő kék szín egyezik a feltámadt Krisztus feje fölött megjelenő ég színével. A kék szín mintegy híd a föld és az ég között, amely egyben emlékeztethet Szűz Mária alakjára is - tették hozzá.



Ferenc pápa április 28-30. között tesz apostoli látogatást Magyarországon. Az V. kerületi Kossuth Lajos téri szentmise a program zárónapján, vasárnap lesz.



Ferenc pápa budapesti látogatásának minden részletéről beszámol a közmédia.