Illegális bevándorlás

Bakondi: kulcsfontosságú a határőrizet szerepe az EU és Magyarország belső biztonsága szempontjából

Kulcsfontosságú a határőrizet szerepe az Európai Unió és Magyarország belső biztonsága szempontjából - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.



Bakondi György emlékeztetett arra: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője a közelmúltban az illegális migrációval kapcsolatban arról beszélt, nagyon fontos az EU külső határainak védelme, és ehhez uniós forrást kell rendelni, miközben tart a migrációs paktum előkészítése, amelyben szerepel az illegális migránsok kvóták szerinti elosztása, ami ellen Magyarország 2015 óta küzd.



Túl azon, hogy van egy törekvés az EU-ban arra, hogy legalizálják az ideérkezőket, a szervezett bűnözés szétzúzása, a határbiztonság értékén kezelése nem látszik körvonalazódni az unióban - jegyezte meg a főtanácsadó.



Kiemelte: a célországokban súlyos belbiztonsági kockázatot jelent az ismeretlen személyazonosággal érkezők "jelenléte, szervezkedése, területfoglalása".



A főtanácsadó felhívta a figyelmet arra, hogy ha az újonnan érkezők száma eléri, meghaladja a népesség 10 százalékát, akkor olyan visszafordíthatatlan folyamatok indulnak el, amelyek alapvetően változtatják meg az addig jellemző gazdasági-szociális-társadalmi helyzetet.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának is vendége volt, itt arról beszélt, az idei év első negyedévében már 29 ezer határsértőt fogtak el Magyarország határain, azaz folyamatos nyomás alatt áll a magyar határ.



Elmondta, az a korábbi években tapasztalt tendencia, hogy télen a rossz időjárási körülmények miatt csökken az illegális bevándorlók száma, idén már nem volt megfigyelhető.



Ezt azzal magyarázta, hogy az illegális migránsok már szinte kivétel nélkül embercsempész bandák szervezésében kísérlik meg az átkelést a határon, miközben az embercsempész bandák a korábbinál "jobb szolgáltatást" nyújtanak, már a szállításukban, elhelyezésükben, ellátásukban, pihentetésükben is szerepet vállalnak.



Bakondi György hangsúlyozta: mivel Magyarország az EU külső határát őrzi, az uniónak hozzá kellene járulnia ennek pénzügyi fedezetéhez is, legalább a költségek felét állnia kellene.