Így lesznek nyitva a gyógyszertárak a hosszú hétvégén

Az ünnepnapok torlódása miatt kiemelt fontosságú, hogy a rendszeresen alkalmazott gyógyszereket, valamint a váratlan egészségi helyzeteket enyhítő készítményeket mindenki időben beszerezze.

Április 7-én, nagypénteken, április 9-én, húsvétvasárnap és április 10-én, húsvéthétfőn kizárólag a 0-24 órás nyitva tartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és készenlétet ellátó gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást - közölte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szerdán az MTI-vel.



Azt írták, április 8-án, nagyszombaton a pihenőnapokon is nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos szombati/pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12 óráig tartanak nyitva, zárás után pedig ügyeleti vagy készenléti szolgálat érhető el.



Tudatták: a gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti/készenléti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Emellett fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is.



Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról településenként vagy vármegyénként az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni, az www.ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso oldalon.



A hatóság felhívta a lakosság figyelmét arra, az ünnepnapok torlódása miatt kiemelt fontosságú, hogy a rendszeresen alkalmazott gyógyszereket, valamint a váratlan egészségi helyzeteket enyhítő készítményeket mindenki időben beszerezze.