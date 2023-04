Illegális bevándorlás

Rétvári Bence: Magyarország a 13. legbiztonságosabb állam

Magyarország a világ 13. legbiztonságosabb állama - jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten.



Rétvári Bence a Szerbiába és az Észak-Macedóniába induló magyar rendőri kontingensek búcsúztatóján hozzátette: nincs Európában olyan állam, ahol az emberek nagyobb biztonságban éreznék magukat, mint Magyarországon, és nincs olyan főváros sem a kontinensen, ahol nagyobb lenne a biztonság, mint Budapesten.



Mindez a szigorú törvényeket betartató rendőrségnek is köszönhető - mondta.



Az államtitkár az egyik legnagyobb kihívásnak nevezte a kontingensek tagjainak feladatát. A rendőröknek ugyanis hazájuktól távol, idegen környezetben kell szolgálatot teljesíteniük, ráadásul Európába folyamatosan érkeznek a migránsok, akik nem nagyon tisztelik a kontinens kultúráját és jogrendszerét - mondta.



Az egyik kontingens a szerb-északmacedón, míg a másik az északmacedón-görög határon teljesít majd szolgálatot - közölte Rétvári Bence. Mindkét egység nagyjából harminc tagból áll.



Korábban a magyar rendőrök kétoldalú megállapodás keretében mentek Észak-Macedóniába. Három hónapja bővült a tevékenység: magyar-osztrák-szerb együttműködést kötöttek, amelynek eredményeként már Szerbiába is küld kontingenseket a magyar hatóság - ismertette az államtitkár.



Felhívta rá a figyelmet: azok az országok, amelyeknek közvetlenül meg kell védeniük a saját határaikat, komolyabban veszik a feladatot, és hangsúlyosabban követelik, hogy Európa közös erővel oldja meg a problémát.

A közelmúltban már másodszorra tartottak európai határigazgatási konferenciát. Az athéni eseményen Magyarországgal együtt tizenöt állam, vagyis az Európai Unió (EU) tagjainak többsége fejezte ki akaratát, hogy fokozzák a határvédelmet. A németek és a franciák azonban nem támogatják ezt - jegyezte meg.



Rétvári Bence úgy fogalmazott, hogy hiába a tizenöt állam akarata a jogi minimumszabályozásra és a közös finanszírozásra, a nyilatkozat nem ütötte meg a brüsszeli döntéshozók ingerküszöbét. Az Európai Bizottság csupán tudomásul vette a dokumentumot, de nem reagált rá - emelte ki.



Az államtitkár azt mondta, hogy a kontinensen az elmúlt időszakban kétezren haltak meg terrortámadásban. A legfiatalabb áldozat 1, a legidősebb 90 éves volt. A terrorcselekményekre, amelyek főként Spanyolországban és Franciaországban történtek, elsősorban az iszlám dzsihád miatt került sor. Az áldozatok 20 százaléka öngyilkos merénylet következtében halt meg - sorolta, hozzáfűzve: a migráció növeli a terrorfenyegetettséget.



Egyértelműnek nevezte a modern kori népvándorlás irányát. A nyugat-balkáni útvonal továbbra is az egyik legnagyobb forgalmú illegális migrációs csatorna - mondta Rétvári Bence.



Kiemelte: akit a magyar rendőrök megállítanak, az nem lép be az EU területére. Azoknak azonban, akik már jogszerűtlenül itt vannak, csupán a 10 százalékát tudják sikeresen kiutasítani a kontinensről.



Az államtitkár azt mondta, hogy aggódnak a határokon szolgálatot teljesítő rendőrökért, ugyanakkor büszkék is rájuk.