Fejlesztés

BKM: kilenc fővárosi játszótéren lesznek felújítások tavasszal

A munkálatok játszóterenként öt-hat napot vesznek igénybe az időjárástól és a hibák mértékétől függően, ez idő alatt a létesítményeket a látogatók elől lezárják. 2023.04.06 07:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Április végéig kilenc fővárosi játszótéren végez felújítási munkákat a Budapesti Közművek (BKM) keretében önálló szakmai tevékenységet folytató Főkert Kertészeti Divízió - közölte a BKM.



A közlemény szerint a Főkert a balesetveszély elkerülése érdekében nyolc "nagyforgalmú" játszótéren, csaknem ezer négyzetméteren bontja el az elhasználódott gumiburkolatokat, és helyükre új biztonsági gumiburkolatot fektet le. A szakemberek az elhasználódás mértékétől függően cserélik a burkolatok elemeit, vagy szükség szerint a teljes burkolatot, továbbá ahol szükséges, az alépítmények és szegélyek cseréjét is elvégzik. Egy játszótéren pótolják a gyöngykavicsot.



A BKM közölte, a munkálatok játszóterenként öt-hat napot vesznek igénybe az időjárástól és a hibák mértékétől függően, ez idő alatt a létesítményeket a látogatók elől lezárják.



Április 29-ig a Szent István park, a Városmajor, a Gesztenyéskert, az Óbudai-sziget, a II. János Pál pápa tér, az Európa liget, a Moszkva sétány, a Gellért-hegy és a Vérmező játszóterein lesznek felújítások - írták.



A közleményben kitértek arra is, hogy az Óbudai-sziget csúszdás játszótéren a tavaszi ellenőrzés során olyan biztonsági, statikai problémákat tártak fel a játszóeszközök alépítményénél, amelyek miatt a három nagy csúszdát és a hozzájuk tartozó mászótornyokat is le kell zárni a szükségessé vált felújítás idejére.



A csúszdákkal szomszédos mászópiramis és az abból induló csúszdák továbbra is használhatók, állapotukat a szakemberek folyamatosan ellenőrzik.



A BKM közölte azt is, hogy a játszótér komplex fejlesztése több ütemben valósul meg, a tervek szerint 2024 tavaszára fejeződik be.



Az idén már elvégezték a Fővám térnél és a Feneketlen-tónál lévő játszótér felújítását - írták a közleményben.