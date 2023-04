Ukrajnai háború

Magyar Levente: Magyarország minden tőle telhető segítséget megad Ukrajna újjáépítéséhez

Magyarország az első pillanattól kezdve igyekszik minden tőle telhető segítséget megadni Ukrajnának az ország újjáépítésében - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a magyar kormánytámogatással, a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat koordinálásával kivitelezett ukrajnai, zahalci óvoda átadó ünnepségén.



Magyar Levente a Kijevhez közeli Zahalci községben adott át konténerekből felépített, korszerűen felszerelt óvodát. A település infrastruktúráját az orosz-ukrán háború első hónapjaiban komoly károk érték, ezért a magyar kormány a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálaton keresztül segít a helyi intézmények újjáépítésében.



Magyar Levente elmondta, hogy amikor fél éve felkereste a térséget, minden romokban hevert, az utak járhatatlanok voltak, nem jártak emberek az utcákon. Most pedig "egy újjáéledő, optimista, jövőbe tekintő, és a mindennapi munkát derűvel elvégző" közösséggel találkozott.



A parlamenti államtitkár kiemelte, hogy Magyarország minden tőle telhető segítséget megad Ukrajnának az ország újjáépítéséhez. Kijelentette: "azért vagyunk ma ebben az óvodában, mert azt gondoljuk, hogy a segítséget oda kell vinni, ahol a legnagyobb a baj, és elsősorban azoknak kell nyújtani, akik a leginkább rászorulnak". Ígéretet tett arra is, hogy hamarosan sor kerül a helyi iskola újjáépítésére is, "amely szebb lesz, mint újkorában".



Julija Hrisina ukrán kormánypárti parlamenti képviselő, az Oktatási, Tudományos és Innovációs Bizottság felsőoktatási albizottságának elnöke aláhúzta, hogy a nemzetközi, ezen belül a Magyarország által nyújtott támogatás lehetőséget biztosít az infrastruktúra, mindenekelőtt a köznevelési és közoktatási intézmények újjáépítésére.



Magyar Levente a közszolgálati média tudósítóinak elmondta, hogy a továbbiakban felkeresi azokat a Kijev környéki településeket, amelyekben magyar támogatással újjáépítik a háborúban tönkrement közintézményeket. "Itt nagyon komoly lábnyomot hagyunk, ezt merem mondani, és ezt értékelik is az itteniek"- fogalmazott.