Közlekedés

Új közös napijegyet vezet be a MÁV-Volán-csoport a Mátrába kirándulóknak

A 24 óráig érvényes jegy egész évben megvásárolható szombati, vasárnapi és ünnepnapi közlekedési rend szerinti napokra, iskolaszünetekben pedig minden napra, így először a tavaszi szünet idejére, április 6. és 11. között - tájékoztatta a MÁV-Volán-csoport vasárnap az MTI-t.



A Mátra24 jegy az érvényességen belül korlátlan utazásra ad lehetőséget vonattal a Budapest-Keleti-Hatvan-Gyöngyös és a Hatvan-Pásztó-Nagybátony vonalszakaszokon, autóbuszon pedig a legtöbb mátrai viszonylaton a térségen belül. Gyöngyösön és Pásztón átszállási lehetőséget biztosítanak a vonatról a Mátra irányába közlekedő autóbuszokra és fordítva.



A 24 órán át érvényes jegy teljes áron 3900 forintba, 26 éven aluliaknak 2600 forintba kerül.



A közleményben felidézték, hogy a térség közösségi közlekedésének fejlesztéséhez kapcsolódóan 2022 decemberében a MÁV-Volán-csoport több menetrendi módosítást is bevezetett.



A Mátra InterRégióval új óránkénti közvetlen vasúti összeköttetés jött létre Budapest és Gyöngyös között. Ezekhez a vonatokhoz igazodóan Gyöngyösön rendszeres buszos csatlakozást ad a Volánbusz a Mátra és Mátraalja felé, így a kedvelt hegyvidéki kirándulóközpontokat gyakrabban elérhetik a Budapestről vonattal érkező utasok is.



Az InterCity-k megállnak Hatvanban, Budapest és Hatvan között felármentesen vehetők igénybe. Ez a salgótarjáni vonal felé átszállók, például az Országos Kéktúrát Mátraverebélyen elérni szándékozó turistáknak is fontos, mert a vonal települései és Budapest között így 25 perccel gyorsabbá vált az utazás - írták.