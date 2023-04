Turizmus

AM: izgalmas látnivalók Észak-Magyarországon

A Lillafüredi és Pálházi Állami Erdei Vasutak évente kirándulók százezreit szállítják a Bükk, illetve a Zemplén erdeibe. 2023.04.02 15:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tavaly az Északerdő Erdőgazdasági Zrt. lillafüredi Zsófia-kilátója és turisztikai létesítménye nyerte el az Év Kilátója és az Év Turistaháza címet is. Országos szinten is közismertek és rendkívül népszerűek az erdőgazdaság által működtetett Lillafüredi és Pálházi Állami Erdei Vasutak - közölte az Agrárminisztérium (AM) szombaton az MTI-vel.



A közlemény szerint az Északerdő Erdőgazdasági Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 107 ezer hektár állami tulajdonú területen gazdálkodik, melyből 103 ezer hektár az erdő. Az állami erdőgazdaság az elmúlt öt évben 54 hektáron telepített új erdőt, mintegy 4100 kilogramm makk és 237 ezer csemete elültetésével. Kezelt területeinek több mint háromnegyede áll természetvédelmi oltalom alatt. Az erdőket sújtó természeti károk miatt összesen mintegy 26 hektáron végzett pótlást 124 500 csemete felhasználásával. Az erdőgazdaság részt vett a Településfásítási Programban is, amelynek keretében 98 helyszínen 2900 fát ültettek el. A februárban lezárult szociális tűzifaprogramhoz több mint 36 ezer köbméter fával járult hozzá - sorolták a közleményben.



Az erdőgazdaság változatos, hegy-, domb-, és síkvidéket egyaránt magába foglaló földrajzi tájakon, rendkívül sokszínű geológiai- és talajviszonyok mellett dolgozik. Működési területén található a Tisza folyó észak-magyarországi vízgyűjtő területe, a Sajó, a Bódva, a Hernád és a Bodrog magyarországi szakasza. Hegyvidéki területei a Bükk és a Zemplén hegységben, valamint az Aggtelek-Rudabányai hegyvidéken vannak. Az állami erdőgazdaság tanösvényekkel, sétautakkal, turistaszállókkal, kilátókkal együtt több mint kétszázötven kirándulóhelyet üzemeltet. A 18 történelmi emlékhely mellett egy erdészeti, vadászati és természetvédelmi gyűjteményt, illetve Lillafüreden ökoturisztikai központot tart fenn. A Lillafüredi és Pálházi Állami Erdei Vasutak évente kirándulók százezreit szállítják a Bükk, illetve a Zemplén erdeibe. A Lillafüredi Állami Erdei Vasút fővonala tizennégy kilométer hosszú. Miskolc és Garadna között a Szinva- és a Garadna-patakok völgyében közlekedve, számos érdekes látnivalót kínál az utazóknak - írták.

Kihagyhatatlan célpontnak nevezték a Palotaszállót, a Hámori-tavat, illetve a társaság által tavaly újjáépített Zsófia-kilátót, amely elnyerte az év kilátója címet.



A tíz kilométer hosszú nyomvonallal rendelkező Pálházi Állami Erdei Vasút Magyarország egyik legrégebbi ilyen jellegű létesítménye. Pálházától Rostallóig közlekedik a Kemencepataki-völgyben, útja során a Zempléni Tájvédelmi Körzet legszebb részeit érinti. A társaságnál azt vallják, hogy az erdész hivatás gyakorlásának szerves része az ifjúság nevelése, a környezettudatosság közvetítése. Ennek érdekében három erdészeti erdei iskolát működtetnek. A Bagoly-Vár Fónagyságon, a Bikk-Makk Répáshután, a Csanyiki Erdőház pedig a Bükk keleti kapujában várja a fiatalokat. Mindenütt természetes környezetben, a szabadban zajló foglalkozásokat szorgalmazva biztosítanak lehetőséget a gyermekek számára az erdei életközösséggel, az erdőgazdálkodással és a természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek elsajátítására - áll az AM közleményében.



A tárca felhívta a figyelmet arra, hogy a Facebook-oldalán lehet szavazni az Északerdő Erdőgazdasági Zrt. legszebb területére. A szavazók között hetente nyereményeket sorsolnak ki.