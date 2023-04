Ukrajnai háború

Továbbra is ingyenesen utazhatnak az ukrajnai menekültek a BKK járatain

Ugyanakkor nem vehetik igénybe ingyenesen az ukrajnai menekültek a 100E reptéri gyorsjáratot, a siklót, a nosztalgia járatokat és a hajókat. 2023.04.01 20:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Meghosszabbította az ukrajnai menekültek számára az ingyenes utazási lehetőséget járatain a Budapesti Közekedési Központ (BKK) június 30-ig - tudatta a központ sajtóosztálya pénteken közleményben az MTI-vel.



A Fővárosi Önkormányzat kezdeményezésére a díjmentes utazás az eddigiekhez hasonlóan személyazonosításra alkalmas hivatalos ukrán úti okmánnyal vehető igénybe. (Ilyen többek között az ukrán útlevél, ukrán személyi igazolvány, ukrán tartózkodási engedély, Ukrajnában tanuló egyéb külföldi diákok esetében az ukrán diákigazolvány, illetve olyan egyéb okirat, amelyben egyéb külföldi állampolgár esetében ukrán lakcím is található.)



A díjmentes utazásra jogosító okmányokat továbbra is elfogadják a BKK-járatokon, valamint a HÉV és a környéki "kék" buszok Budapesten belüli szakaszain, ugyanakkor nem vehetik igénybe ingyenesen az ukrajnai menekültek a 100E reptéri gyorsjáratot, a siklót, a nosztalgia járatokat és a hajókat.



"A Budapesti Közlekedési Központ továbbra is azon dolgozik, hogy az Ukrajnából érkező menekültek helyzetét a lehető legjobban megkönnyítse. A társaság ügyfeleit is arra kéri, hogy utazásaik alatt, ha szükséges, nyújtsanak segítséget a BKK járatain közlekedő menekülteknek" - áll a közleményben.