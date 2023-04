Ünnep

Csányi Sándort a Magyar Szent István-renddel tüntették ki

MTI/Koszticsák Szilárd

A legmagasabb rangú magyar kitüntetést, a Szent István-rendet vehette át Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke pénteken Budapesten, a Sándor-palotában Novák Katalin köztársasági elnöktől.



Csányi Sándort az államfő Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére Magyarország jó hírnevét erősítő, kivételesen sokoldalú életműve, a magyar gazdaság versenyképességét szolgáló, stabil bankrendszer kialakításában és fejlesztésében betöltött, meghatározó szerepe, a közép-európai régió egyik legkiemelkedőbb magyar vállalatvezetőjeként elért sikerei, a nemzeti értékek és érdekek iránti elkötelezettsége, a magyar kultúra, oktatás és sport, valamint a tehetséggondozás támogatásában is példaadó életútja elismeréseként tüntette ki a Magyar Szent István-renddel.



Novák Katalin a kitüntetés átadása előtt mondott beszédében kiemelte: a szellemi teljesítmény akkor teljesedhet ki igazán, ha van gazdasági erő, hogy a gondolatból valóság, a tervrajzból épület, a kutatásból felfedezés legyen.



Amikor a gazdasági teljesítmény a szellem szolgálatába áll, akkor erősödhet meg egy kor kulturális teljesítménye - tette hozzá.



Az államfő elmondása szerint mindehhez kevés a kormányzati akarat; azoknak a személyes döntése szükséges, akik a gazdaságot mozgatják, gondolkodó, cselekvő, megvalósításra képes gazdasági szereplők kellenek.

És mindenekelőtt szükség van egy elvitathatatlan teljesítményre, egy olyan gazdagsági erőre, amelyet a szellem és az erkölcs szolgálatába lehet állítani - jegyezte meg.



Novák Katalin hozzátette: a kitüntetés Csányi Sándor gazdasági sikerein túl a közjóért tett szolgálatait ismeri el, élete ugyanis hármas értelemben szolgálja ezt a közjót.



Csányi Sándor megkérdőjelezhetetlenül részese és forrása a magyar gazdaság erejének - méltatta a kitüntetettet, emlékeztetve arra, hogy az OTP nemcsak Magyarországon meghatározó szereplő, de azon kevés magyar gazdasági szereplő egyike, amely a nemzetközi piacon is megállja a helyét.



Csányi Sándor ugyanakkor mecénásként is jelen van a magyarok életében: a kultúra, a tudomány és a sport területén az arra érdemes ügyek, az elismerésre méltó teljesítmények mellé áll - közölte a köztársasági elnök.



Mint kiemelte, a kitüntetett mindezeken túl lehetőséget is teremt azoknak, akik hátránnyal indulnak, és feleségével, Erikával együtt megkeresi a nehéz helyzetben élő, tehetséges fiatalokat.



Csányi Sándor köszönő beszédében elmondta, kivételezett helyzetbe került a Magyar Szent István-rend odaítélésével, hiszen Magyarország legmagasabb rangú állami kitüntetését megkapni különleges dolog.



A kitüntetett hangsúlyozta, az elmúlt évtizedekben sok pozícióban szolgált már, de az ország érdekét mindig az általa vezetett cég vagy szervezet érdekei elé helyezte.



Csányi Sándor Orbán Viktor miniszterelnök, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, a magyar kormány több tagja, közjogi méltóságok és a rend korábbi kitüntetettjei jelenlétében vehette át a köztársasági elnöktől a Magyar Szent István-rendet.