A Párbeszéd rémhírterjesztésért feljelenti a miniszterelnököt

A Párbeszéd feljelenti Orbán Viktor miniszterelnököt és "fideszes társait" rémhírterjesztésért - közölte az ellenzéki párt frakcióvezetője pénteken sajtótájékoztatón.



Szabó Tímea felidézte, hogy a kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, a baloldal továbbra is háborúpárti. Az állítást "szemenszedett hazugságnak" nevezte és kiemelte, hogy a büntető törvénykönyv szerint aki veszélyhelyzet idején nagy nyilvánosság előtt valótlan tényt állít vagy híresztel, nyugtalanságot és zavart keltve az emberek körében, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.



A Párbeszéd úgy gondolja, hogy a miniszterelnök és "fideszes társai" is kimerítették ezt a tényállást, hiszen valótlanul állítják és terjesztik nagy nyilvánosság előtt, hogy az ellenzék, többek között a Párbeszéd is háborúpárti - mondta Szabó Tímea, hozzátéve: pártjának nem maradt más választása, mint hogy feljelentést tesz.



Ilyen nyugtalan helyzetben, amikor valóban háború zajlik a szomszédunkban, akkor "ilyen felelőtlenül, ilyen aljas politikai célokkal elkövetve egy miniszterelnök nem viselkedhet" - fogalmazott Szabó Tímea. Arra szólította fel Orbán Viktort, hogy "fejezze be az álhírek terjesztését"!



Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke kijelentette, azt javasolják Orbán Viktornak, "amit ő ajánlgatott mindenkinek egy évvel ezelőtt: stratégiai nyugalmat". Amikor a Fidesz "álbékepárti" határozati javaslatában olyan mondatok szerepelnek, hogy a világ lassan belesodródik egy új világháborúba, az biztos, hogy ebben az egyébként is feszült nemzetközi helyzetben csak olajat önt a tűzre - értékelt.



Leszögezte, hogy az Ukrajna melletti kiállás sem Magyarországot, sem más országokat, sem az EU, sem a NATO tagjait nem fenyegeti azzal, hogy belesodródnának a háborúba. Attól viszont lehet félni, hogy Magyarországon nyugtalanul alszanak és kelnek az emberek, mert az egész életükre árnyat vet a háború eszkalációjáról szóló "fideszes rémítgetés" - tette hozzá.



Tordai Bence azt is közölte, a Párbeszéd pacifista, ahogy minden zöld párt, mert a zöld mozgalom is tulajdonképpen a békemozgalomból nőtt ki.