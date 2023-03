Nagy a baj

Már nem bírják tovább: bűzlő mocsár keseríti meg a debreceni belváros lakóinak életét

Békákkal, nádassal és fészkelő madarakkal teli mocsár áll a debreceni belvárosban, a házak között, már több mint tíz éve.

Az RTL Híradó 2013-ban már járt a lakóházban, ahol akkor is ugyanarra panaszkodtak a lakók, mint most. Nyaranta elviselhetetlen mennyiségű szúnyog, a melegben bűzös víz, a házuk romló állaga. A terület új tulajdonosa lakóházakat akar építeni oda, de addig nem temeti be az árkot.