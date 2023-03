Életmentés

Defibrillátorokkal szereli fel a kerületi fenntartású óvodákat az újpesti önkormányzat

Az önkormányzat azt tervezi, hogy további intézményeket is felszerel defibrillátorral, így reményeik szerint hamarosan minden olyan helyen lesz életmentő készülék, ahol sok ember megfordul. 2023.03.23 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újpest önkormányzata életmentő defibrillátorokkal szereli fel az összes, kerületi fenntartású óvodáját - közölte a fővárosi kerület vezetése szerdán az MTI-vel.



A IV. kerületi önkormányzat az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében emlékeztetett: az év elején csatlakoztak a Budapesti Szent Ferenc Kórház és az Innomed Medical Zrt. által meghirdetett Mentsünk együtt életet! Ismerd meg a defibrillátor-készüléket és merj cselekedni! elnevezésű programhoz és ehhez kapcsolódva szereli fel az óvodákat az életmentő készülékekkel.



Az alapcsomagokat felnőtteknek szánták, így az önkormányzat a gyermekek mentéséhez szükséges gyermekelektródákat is beszerezte - tudatták.



Az önkormányzat azt tervezi, hogy további intézményeket is felszerel defibrillátorral, így reményeik szerint hamarosan minden olyan helyen lesz életmentő készülék, ahol sok ember megfordul. Ezen intézmények bejáratát tájékoztató táblákkal is ellátják, hogy mindenki tudjon az elérhető közelségben lévő segítségről.



Kitértek arra is, hogy a Budapesti Szent Ferenc Kórház az óvodapedagógusoknak és a további önkormányzati intézmények dolgozóinak ingyenes újraélesztési képzést biztosított a készülék helyes használatához.



A közleményben idézik Déri Tibor (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) polgármestert, aki azt mondta, reméli, hogy a kezdeményezéshez sokan csatlakoznak majd.